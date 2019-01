Carriço lamenta no haber ganado: "Hemos controlado el partido"

Sevilla, 6 ene (EFE).- El defensor portugués del Sevilla Daniel Carriço ha declarado este domingo, tras el empate frente al Atlético de Madrid en el Sánchez-Pizjuán, que el 1-1 deja "un mal sabor de boca" tras haber "controlado el partido" y haber "tenido más ocasiones" que el adversario.

"Hemos tenido intensidad y hemos merecido algo más", dijo Carriço a beIN, antes de lamentar la falta por él cometida que motivó el empate visitante, que "puede que no haya sido, a veces no se pita. La meten cuando no había hecho nada" porque "es un equipo que crea ocasiones con casi nada".

El central luso considera "una pena no haber sumado los tres puntos" a pesar de que admitió que "en la segunda parte el partido se equilibro, era normal que mejorasen" aunque reiteró que, en el cómputo de los noventa minutos, el Sevilla había "merecido la victoria".