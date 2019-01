Navas: "Tenemos que estar contentos de nuestro partido"

Sin duda alguna, el jugador más destacado del partido de hoy, por parte del Sevilla y por parte de los dos equipos, ha sido el incasable Jesús Navas. El capitán sevillista, completamente recuperado de sus molestias en el partido ante el Leganés, ha sido un peligro constante para el Atlético de Madrid durante todo el encuentro. Navas, además, ha destacado el gran partido del equipo y ha valorado el punto conseguido.

Jesús Navas volvía al equipo: "La verdad es que estoy contento por el trabajo del equipo. Venía de molestias, he entrenado poco y bueno, entrené una parte con el grupo y otra con el solo, me he encontrado bien y a gusto y hoy tenemos que estar contentos por el partido que hemos hecho".

Gran partido el del palaciego: "Las ganas de poder estar con el equipo es lo importante, que el equipo tenga una actitud buena y a seguir".

Al final un empate: "Hemos tenido una primera parte muy buena, hemos tenido el balón. La segunda se ha igualado un poco y bueno, al final hemos empatado".