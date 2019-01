Nolito, ante su Día de Reyes

Nolito ha evidenciado en Nervión que su temporada y media defendiendo la elástica sevillista está muy lejos de lo esperado en el club cuando se le firmó, de ahí que el sanluqueño se empeñe siempre en dar lo máximo de sí y conseguir "desatascar la escopeta", como en alguna ocasión ha bromeado públicamente al respecto.

Pese a no contar con la plena confianza de Pablo Machín, la marcha del colombiano Luis Muriel a la Fiorentina, así como la ausencia por sanción (de dos partidos) del 'Mudo' Vázquez le han hecho adelantar puestos ante los ojos del técnico soriano, quien espera refuerzos más pronto que tarde. De ahí que el atacante tenga todas sus miras puestas en el partido de este 6 de enero, Día de Reyes, frente al Atlético de Madrid, en el que no se le espera en le once titular, pero en el que el sanluqueño espera poder contar con una nueva oportunidad.

De hecho, son los colchoneros el rival preferido del ex del City, siendo el Atlético de Madrid el equipo al que más goles le ha marcado en LaLiga Nolito, con un total de cuatro dianas (tres con el Celta de Vigo y otra con el Sevilla). Una quinta, sin lugar a dudas, colmaría de moral al sevillista, que ya ha pedido su regalo para el Día de Reyes.

Similar es el caso del colchonero Koke, quien también tiene como víctima favorita al Sevilla, con un total de seis dianas; más que el doble que ante cualquier otro rival, siendo el Málaga, con tres, el siguiente equipo al que más goles le ha endosado en su lista particular.