"Munir es una opción y nos interesa Morata"

Caparrós no quiere confirmar si lo de Munir está ya cerrado. Lince

En sus declaraciones al la televisión oficial del club, Joaquín Caparrós ha hablado de dos nombres propios que están en boca de todos: los de Álvaro Morata y Munir El Haddadi.

Sobre el actual atacante del Barça ha reconocido que es "una opción". "Se trata de un futbolista joven que entra dentro del perfil que queremos. Tenemos que intentar buscar esos perfiles y él es una opción".

¿Llegaría en verano o ahora? "Él termina contrato en junio y parece ser que le ha comunicado al Barça que no va a renovar... pero no sé. Munir gusta a la secretaría técnica y lo llevamos siguiendo desde hace varios años. Aquí diría que no está cerrado, pero, si estuviese cerrado, tampoco lo diría en televisión", ha deslizado el director de fútbol nervionense.

Respecto a Morata, ha reconocido que "es cierto" que se han "interesado por este jugador". "Pero es una operación muy, muy complicada. El futbolista puede querer venir, pero es muy complicado porque el Chelsea es un club con el que es muy difícil negociar", ha añadido, corroborando lo publicado estos días por ED, medio que desveló el interés del Sevilla FC.

Finalmente, ha destacado lo complicado que fichar en enero: "Tenemos una secretaría técnica espectacular, que trabaja muy bien. Tenemos la máxima información, pero es un mercado difícil. Tenemos retos importantes. Hemos llegado a ser primeros en LaLiga. Es difícil mejorar estar plantilla, pero queremos incorporar algunos futbolistas. No es fácil porque los jugadores que queremos están jugando en clubes importantes".