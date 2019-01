Athletic-Sevilla F.C.: Primera función para domar a los leones

San Mamés ejercerá de pista central en las dos primeras funciones de las tres consecutivas en las que el Sevilla tratará de domar a los 'leones' del Athletic de cara a iniciar enero con la clasificación a cuartos de la Copa del Rey y un nuevo paso al frente en la Liga tras empatar con el Atlético. El espectáculo garantiza un intenso duelo entre dos dinámicas positivas similares, la vasca desde la llegada de Gaizka Garitano al banquillo y la nervionense siempre de rabiosa actualidad, con una continuidad de resultados que ha desatado la ilusión en el Sánchez-Pizjuán.

De hecho, los de Pablo Machín no pierden en las competiciones domésticas desde que lo hicieran en el Camp Nou el 20 de octubre del año pasado y afrontan la Copa instalados en la tercera plaza de la clasificación liguera y con el deseo de extrapolar sus garantías al camino más corto hacia un título. Para ello, deberá comenzar su particular tres en raya contra el Athletic colocando en el centro, para tomar ventaja en la eliminatoria y frenar la reacción de los vascos, más definidos que con Berizzo y que llegan después de conquistar el lunes Balaídos, victoria con la que dejaron atrás los puestos de descenso y la consecuente presión. Razón por la que gana importancia bajarlos a la tierra en la tarde-noche de hoy de cara a los dos encuentros que restan contra ellos, ambos de elevada trascendencia para un Sevilla que se mueve en unas esferas donde no caben los titubeos.

En sólo cuatro días, los blanquirrojos peregrinan dos veces a la 'Catedral' del fútbol, lo que obliga al técnico a gestionar adecuadamente sus recursos con las pertinentes rotaciones en este envite. De hecho, se espera que introduzca cambios con respecto al Día de Reyes, entre ellos la entrada de Franco Vázquez, ausente por sanción ante el Atlético y el domingo, o la probable de Mercado para brindar descanso a Sergi Gómez y prolongar la recuperación de Kjaer, cuya titularidad tampoco se descarta. Si estará con seguridad Carriço, sancionado para el segundo asalto, mientras que el resto del once genera muchas dudas, empezando por la portería: en los dieciseisavos de Copa jugó Soriano, pero todo apunta a que Machín irá sobre seguro y extenderá el monopolio de Vaclik. Las modificaciones podrían afectar a los dos carriles, con Promes por Navas en la diestra y Arana por Escudero en la zurda, y al eje de la medular, en el que entraría Amadou junto al 'Mudo' y Sarabia sin cerrar la puerta a Roque o al propio Banega.

Arriba, cabe la posibilidad de que regale oxígeno a uno de sus dos artilleros en favor de Nolito o del propio Promes en el caso de que Navas o Aleix ejercieran de carrileros en la diestra. También remozará el equipo Garitano, que no contará finalmente con Raúl García ni Yuri, bajas importantes que debe aprovechar el Sevilla para que los rugidos sean nervionenses.