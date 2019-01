Machín: "La eliminatoria está encarrilada, pero no cerrada"

El entrenador del Sevilla, Pablo Machín, cree que la eliminatoria de octavos de final de la Copa del Rey frente al Athletic Club está "encarrilada, pero no cerrada" tras el 1-3 de este jueves en San Mamés.

"No se puede dar nada por hecho y hasta que no pasen los 90 minutos en Sevilla no nos podemos confiar", señaló el técnico sevillista, quien considera que este marcador tampoco "condicionará" el del partido que volverá a enfrentar a ambos equipos, también en San Mamés y esta vez en LaLiga, el próximo domingo.

"Si nos confiamos con este resultado estaremos dando ventaja al Athletic y no lo pretendemos. Tenemos muy claro que son competiciones diferentes y seguramente los futbolistas también serán diferentes. Cada partido es distinto", explicó.

Acerca del desarrollo del encuentro, Machín reconoció que el 0-1 marcado por Nolito a los seis minutos de juego les "facilitó mucho el trabajo" y, además, que el gol anulado a Aritz Aduriz a cinco minutos para el descanso a través del VAR "no penalizó el semierror" que cometió su equipo en esa acción.

"Con el marcador a favor nos hemos dejado dominar, hemos estado más juntos y hemos aprovechado las ocasiones a la contra siendo muy eficaces. Hoy para nosotros todo ha salido de cara. Por marcador y sensaciones hemos sido superiores, pero hay que demostrarlo en cada partido", incidió sobre el encuentro del domingo.