Muriel: "Espero seguir muchos años en la Fiorentina"

Luis Muriel ha sido presentado este mediodía como nuevo jugador de la Fiorentina, club al que llega cedido con opción de compra (de 14 millones) por el Sevilla y donde el colombiano, según ha reconocido, espera pasar mucho años. "Elegí la Fiorentina porque lo decidí los primeros días de diciembre, cuando surgió la oportunidad. La entidad trabajó duro por mí, hizo un gran esfuerzo y en los últimos días, aunque salió la oportunidad del Milan, mi idea no cambió y siempre tuve la idea de venir aquí. Espero seguir muchos años en un equipo como este. La Fiorentina tiene una gran historia por lo que mi objetivo es permanecer aquí", ha asegurado en rueda de prensa.

"Mi objetivo es hacerlo bien, luego la compra es una consecuencia de esto. Pienso en estar disponible para el entrenador y el equipo, la compra vendrá según lo que haga en el campo. Estoy en forma y con ganas de jugar", ha dicho el cafetero con respecto a la posibilidad de seguir en la Fiorentina más allá del 30 de junio.

"No me gusta ponerme un número de goles. Me gusta marcar goles y trataré de dar lo mejor de mí, pero primero tengo que contribuir al equipo", comentó el colombiano, que dijo cuáles fueron sus mejores años en Italia: "Mi primer año en la Sampdoria y en Udinese, porque jugué como único punta y mostré lo mejor de mí".