Machín espera que Munir y Wöber aporten "competitividad" a la plantilla

Lezama (Bizkaia), 12 ene (EFE).- Pablo Machín, entrenador del Sevilla FC, espera que los dos últimos fichajes realizados por el club andaluz, el delantero Munir El Haddadi y el central Maximilian Wöber, aporten competitividad a la plantilla.



El técnico analizó las dos incorporaciones en la rueda de prensa que ofreció en Lezama después del entrenamiento que ha dirigido en las instalaciones del Athletic Club, al que se enfrentará mañana, domingo, en San Mamés en la decimonovena jornada de LaLiga.



Sobre Munir, Machín subrayó que "el Sevilla es un club ideal" para el delantero madrileño. "Es un buen fichaje, no solo de presente sino también de futuro. No ha querido renovar por un grandísimo club como el Barça para no estar en un segundo plano y ha preferido estar en primera línea en el Sevilla", destacó.



El técnico soriano ensalzó además que Munir además de que "siempre ha hecho goles, tanto en el Valencia como en el Alavés" en estos dos equipos "adquirió además otros roles, sobre todo más implicación en el trabajo defensivos".



Acerca de Wöber, Machín señaló que el central austríaco se trata de un futbolista "versátil, de bastante envergadura, pero ágil, rápido y con buena salida de balón" que llega para cubrir un perfil de central zurdo del que no disponían hasta ahora.



"Las condiciones están ahí, aunque es joven y no le debemos exigir desde ya. Nos va a ayudar y su futuro es muy alentador", incidió.