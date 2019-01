Machín, sobre Munir, Wöber, el Athletic, la lesión de Nolito...

Pablo Machín ha repasado la actualidad del Sevilla en la rueda de prensa previa al partido de Liga contra el Athletic en San Mamés. Lo ha hecho desde Lezama, la ciudad deportiva del Athletic, ya que el conjunto nervionense se ha quedado concentrado en Bilbao tras jugar allí la ida de los octavos de la Copa.

El partido de Copa: "Tendrá muy poco que ver porque muchos de los jugadores no serán los mismos. El hecho de que ganáramos por ese resultado hará que ellos estén más implicados para sacar un resultado positivo y estar más implicados. No tendrá nada que ver".

Cómo llega el Sevilla: "Similar a ellos. Jugamos con dos futbolistas que no habían jugado, ellos tres. Tenemos un equipo fiable en todas competiciones. Intentaremos conseguir la victoria".

Volver dar a entrada a jugadores con menos minutos: "Lo normal es que esos jugadores estén cansados. Alguno por necesidad tiene que repetir y otros que han jugado pueden tener la oportunidad durante el partido. Nolito no ha podido acabar el entrenamiento después de hacer un gran partido, no sé si podrá jugar el partido. Para la convocatoria no tenemos muchas dudas porque están sancionados Mudo y Carriço y Nolito parece que no podrá jugar".

Cambios en el Athletic. "Jugadores claves como Muniain y Williams saldrán de inicio. No sé cómo acabaron Aduriz y Raúl García, que son más veteranos y le dan juego aéreo y que les hacen ser difíciles de contrarrestar. Desde que está el nuevo entrenador sólo han perdido en Copa y en Liga llevan dos victorias y dos empates. Los respetamos".

Munir: "Nos aporta competitividad. Teníamos tres delanteros más Promes o Nolito. Cuando pide salir Muriel tenemos que incorporar a otro. Es un jugador de presente y de futuro. Una gran incorporación que querían otros clubes. Para nosotros es importante. No quiso renovar en el Barcelona para estar en primera línea. Quiere crecer como hizo en el Alavés. intentaremos sacar lo bueno que tiene. Siempre ha hecho goles y ha adquirido roles en el Valencia y el Alavés defensivos. Queremos aprovecharlo y hacerlo mejor futbolista".

Peligro del Athletic: "En la necesidad y en el empuje de su estadio. A nadie le gusta perder y dos veces seguidas mucho menos. Si juegan Muniain y Williams van a tener más velocidad. Históricamente es un equipo que en casa aprieta mucho. Domina el juego directo, el juego aéreo. Tienen argumentos para estar prevenidos".

No se vio en Copa: "Nosotros también tenemos algo que decir. Un equipo no es sólo lo que propone, también hay un rival. Se nos puso de cara el partido porque marcamos pronto, les anuló un gol el VAR, marcaron y les marcaron pronto. Hay minipartidos en un partido y nos favorecieron. Espero un Athletic competitivo como ha sido siempre y con Garitano han recuperado la esencia".

Preparar el partido fuera. "Trastoca, pero elegimos quedarnos aquí. Para mí el descanso es tan importante como el trabajo. Agradecemos al Athletic por la facilidad que nos ha dado".

Wöber: "Un central, no tan conocido como Munir por venir de una liga menos conocida. El Ajax trabaja muy bien, lleva tiempo allí, el club quería rejuvenecer la defensa y un central zurdo. Rápido, ágil, con salida de balón. Es joven y no se le puede exigir desde ya, nos va a dar cosas y el futuro es alentador con este futbolista".