Su agente: "Arana no va a salir; seguirá en el Sevilla"

No da pistas Joaquín Caparrós al respecto, cuando se le pregunta por el futuro de un Guilherme Arana que no acaba de explotar en Nervión pese a llevar ya un año en las filas nervionenses y haber desembolsado el Sevilla en su día nueve millones de euros, más otro en variables.

El director de fútbol del Sevilla se remite a decir que están abiertos al mercado hasta el final, tanto en materia de fichajes como de salidas. Y lo cierto es que, si por Pablo Machín fuera, el brasileño acumularía minutos lejos de Nervión, después de que ante el Athletic Club, en Copa, no diera el do de pecho y en LaLiga se quedara fuera de la convocatoria, siendo Quincy Promes el relevo por la izquierda de un Sergio Escudero que, pese a titular, tampoco está a un nivel sobresaliente, lo que deja en una posición aún más delicada al brasileño.

Por eso el club, según informa Marca, trabaja en su cesión, habiendo negociado con el Santos brasileño que dirige Jorge Sampaoli y del que el exsevillista Renato Dirnei es director deportivo. Un claro paso atrás, tras dar su salto a Europa, que Guilherme Arana se resiste a dar. Y no porque, precisamente, le falten 'novias', como bien ha podido confirmar ESTADIO Deportivo. Tanto en su país como en Europa, donde el Sporting de Portugal lo ha estado siguiendo. El zaguero no está dispuesto a bajar los brazos (como indicó en sus redes sociales) y su agente lo confirma a ED. "No va a salir; Guilherme (Arana) sigue en Sevilla", reitera el representante del lateral izquierdo, Fernando García, quien no cambia su discurso: "Hoy no existe la opción del Santos". ¿Que el Sevilla esté trabajando en su salida de forma paralela al futbolista y su agente? "El club no me pasó lo contrario. Sigue", asevera el empresario.

La idea de Arana sigue siendo la de triunfar en Sevilla, aunque el club, visto lo visto, ya no lo tiene tan claro. Seguir en Europa, su plan B.