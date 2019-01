Munir: "Desde que el Sevilla se interesó no tuve dudas"

Munir el Haddadi ha sido presentado hoy como nuevo jugador del Sevilla, club con el que debutó ayer en San Mamés pese a que no se había entrenado aún con sus compañeros. El futbolista explicó como han sido sus últimas horas. "Fue muy rápido. El viernes estaba en Barcelona por la tarde. Que nos vamos el sábado por la mañana. Llegué, hice las pruebas y a las cinco salí para Bilbao", dijo el de San Lorenzo del Escorial, que en cualquier caso cree que no fue precipitado: "Todos jugamos a la pelota y sin entrenarnos nos entendemos. Ya conocía a Aleix y a Sergi".

El Sevilla ha tenido que pelear mucho para llevarse a Munir, ya que había varios clubes interesados. "No he tenido ninguna duda desde que el Sevilla se interesó por mí. Han ganado títulos, la afición, es un club importante. Voy a disfrutar del fútbol aquí", señalaba el internacional, muy contento por el traspaso: "Es una oportunidad muy bonita, seguro que voy a disfrutar mucho, es un gran club y espero triunfar aquí".

En Nervión tendrá mucha competencia. "André Silva y Ben Yedder son grandes futbolistas y ojalá sigan marcando. Yo estoy para ayudar", comentaba el delantero, que explicó su salida de Can Barça: "Al llegar de las vacaciones el día 2 comuniqué que no iba a renovar y él me dijo que desde arriba le prohibían contar conmigo. Lo acepté y seguí trabajando".