Sin 'plan B' no hay campanas para el Sevilla

Falló la pizarra. En su concepción y en la interpretación. Y el Sevilla careció de alternativas para remediarlo, tanto desde el banquillo como en el propio césped. Porque Machín no supo encontrar la fórmula para revertir la situación a la que le había llevado la imposición por parte del Athletic de su intensidad y propuesta de juego directo, y los jugadores, especialmente los llamados a marcar la diferencia, no aportaron esa chispa, esa magia para compensar un día aciago en casi todos los frentes.

El plan nervionense naufragó desde el principio, ya que, aunque era previsible que Garitano optara por buscar las espaldas de la defensa con Williams o Muniain, los 'leones' pronto emplearon esta fórmula, sobre todo por la banda de Escudero, zona por la que percutieron constantemente, a pesar de que el Sevilla esperaba en su propio campo. Se rompió por dicho costado, por la ausencia de equilibrio en las basculaciones y las ausencias del pucelano, y tampoco conseguía oxígeno en las salidas, debido a que los locales taparon las subidas de Navas, sabedores de que casi todo el peligro hispalense se genera por ese carril. No apareció Banega para dar soluciones y había demasiadas distancias entre líneas. Sin apoyos, la dupla atacante era una isla y en una arrancada con espacios Williams hizo el primer roto. La respuesta sevillista no hilaba más de tres pases, con constantes imprecisiones de los Banega, Sarabia o el propio Navas. El Sevilla insistió en un plan fallido y sólo generó peligro cuando Promes entró como carrilero zurdo, si bien entonces llegaría el segundo latigazo de Williams. Otra vez en velocidad. No se había corregido nada y las campanas no sonaron...