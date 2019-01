Carriço: "Toque quien toque en cuartos, será difícil"

El Sevilla cumplió el expediente y ya está en cuartos, trámite que no logró el Atlético, eliminación que valoró Carriço: "La Copa siempre trae sorpresas, porque es una posibilidad de un título. El Atlético es uno de los rivales mas difíciles y es bueno, pero el que toque será dificil y no hay que fiarse".

Del encuentro de ayer, señaló que: "No queríamos perder, sobre todo, porque jugábamos en casa, pero no pudo ser. No teníamos que relajarnos. Traíamos una ventaja buena, pero sabíamos que el Athletic iba a salir agresivo. No teníamos que relajarnos, sino hacer nuestro partido, con intensidad, ellos tuvieron una oportunidad que ha sido un golazo, nosotros una y no tuvimos el acierto".

Respecto al 0-1, el central portugués considera que concedieron demasiado. "No nos podemos relajar nunca. Había que estar agresivos y concentrados todo el partido. Estábamos dejando que centraran fácil, ellos tienen gente que rematan bien en el área y al final pasó. Tratamos de ser sólidos y ahí no lo fuimos. Una lástima porque me gusta mantener la portería a cero", declaró.

Por último, la cita copera dará paso al inicio de la segunda vuelta, con un plato fuerte para el Sevilla: el Real Madrid. "Toca centrarnos ahora en el partido del sábado, recuperar bien. Será un partido difícil, pero tenemos la posibilidad de ganar y hacer buen partido", indicó.