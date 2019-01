Machín: "Bryan ha demostrado que no se amedrenta, va a tener más minutos"

Pablo Machín, técnico del Sevilla, ha analizado así el partido ante el Athletic. "Un poco como solemos decir en cada partido, hay muchos minipartidos, ha habido fases que hemos hecho bien, la derrota no debe empañar la eliminatoria, somos justos vencedores, quizás esto nos haga darnos cuenta de todo lo que llevamos hecho, y todo lo que tiene estar cómo estamos en las tres competiciones. Corregir alguna cosa, me da rabia que haciendo un partido bueno nos vayamos con esta derrota, hemos generado más y más claras para haber marcad", ha dicho el de Gómara.

Sobre la actitud de sus jugadores sobre el terreno de juego, Machín ha explicado: "El equipo ha estado bien, el que tenía que ganar o poner ese empeño era el Athletic, no era nada fácil, el único que tenía algo que perder era el Sevilla, los futbolistas se lo han tomado con seriedad, aun sabiendo que en el partido íbamos perdiendo, la eliminatoria estaba a favor y el equipo ha ido hacia adelante, me gusta que tenga ese ADN, ese espíritu. No se le puede achacar nada al equipo en cuanto implicación, calidad, garra, ha sido un partido atractivo para cómo iba la eliminatoria".

En cuanto al partido de Munir, que estrenaba como titular, Machín ha comentado: "Era un partido para que tuviera referencias de automatismos, sobre cómo jugamos, ha sido su primer partido completo, se le ha notado cansado, pero esto servirá para que podamos disfrutar de su calidad".

Por último, el técnico nervionense ha valorado también los minutos del canterano Bryan Gil: "Tiene lo que se le espera de un jugador de la cantera, el desperpajo, 17 años, tiene fútbol y futuro, ha demostrado que no se amedrenta, estos minutos van a ser inolvidables y va a tener muchos más".