Caparrós: "André Silva y Dabbur son totalmente compatibles, incluso Carlos Fernández"

Joaquín Caparrós, director del área de fútbol del Sevilla, ha valorado la incorporación de Max Wöber y además ha analizado el resto de movimientos en este mercado invernal. "Es un jugador de presente y de futuro, tiene el perfil Sevilla, y un perfil que no teníamos en la plantilla. Central zurdo, domina el juego aéreo. Siendo joven ya ha jugado en la alta competición, ha jugado en Holanda y en Champions. Físicamente viene bien, está a las órdenes de nuestro técnico. Mi pensamiento y el de todos es que tenemos una plantilla de un nivel muy alta", ha dicho el utrerano.

Sobre otra de las incorporaciones, aunque no oficial todavía y que sería para la próxima temporada, el delantero Munas Dabbur, Caparrós ha explicado: "El Salzburgo está disputando el título de la Liga, nos ha costado bastante, era difícil ahora y en junio, ha sido una vez más una labor tanto de Paco como de Carlos, Dabbur casi ha hecho noche en el despacho del presidente para venir al Sevilla. No ha podido ser ahora pero lo tendremos para la temporada que viene".

Y en cuanto a si la llegada de Dabbur podría suponer el no ejercer la opción de compra por André Silva, Caparrós ha sido tajante: "André Silva y Dabbur son totalmente compatibles, incluso la llegada de Carlos Fernández. Queremos dar un pasito, queremos una plantilla como la de ahora y meterle más competencia".

Las negociaciones por Marko Rog con el Nápoles: "Las operaciones no son fáciles. Vamos a esperar, pero tenemos las ideas muy claras. El Sevilla marca una línea y la tenemos que defender. No podemos cambiar nuestra idea en función de otros equipos. Ponemos unas condiciones, si se aceptan bien y si no pues nada".

Posible salida de Arana: "Nosotros escuchamos todo. Arana es un activo nuestro, vamos a esperar y queremos lo mejor para el equipo y para el futbolista".

La irrupción de Bryan Gil: "Hay otro refuerzo que lo estamos viendo, que es Bryan. Si en lugar de venir de la carretera de Utrera y ser de Barbate, desde los 9 años con nosotros, si viniera de Brasil se hablaría mucho de él, por lo tanto es otro refuerzo. Estamos abiertos, tenemos una plantilla muy competitiva, tenemos dos jugadores por puestos, también la recuperación de Gonalons que va bien. Todos han tenido su edad, Bryan tiene talento, está preparado para Las Ventas y la Maestranza. Ahí está, es un futbolista que se está ganando con su trabajo".

La cantera como remedio a las lesiones: "Las lesiones están cada dos por tres en todos los equipos. Es bueno que miremos hacia la cantera y haya futbolistas. También ha debutado Javi Vázquez. Tenemos una plantilla suficiente en cuanto a número".

El derbi en Domingo de Ramos: "Creo que un derbi el Domingo de Ramos no es lo más apropiado. Como aficionado y sevillano no es la fecha idónea, pero tenemos que respetar todo".