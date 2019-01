El Sevilla acelera para amarrar a Marko Rog

Con dos semanas aún por delante, se espera, al menos, que llegue una tercera cara nueva antes de que cierre el mercado invernal. El elegido está claro: Marko Rog. Un refuerzo que vendría a elevar la competencia en el centro del campo, tanto en el puesto de pivote como en el de interior, y que en Italia ven muy próximo a cerrarse. Tanto, que algunos medios lo dan por hecho, aunque ayer Caparrós pidió paciencia, dando a entender que no se realizarán locuras.

"Las incorporaciones no son fáciles. Si no lo son en verano, en esta ventana son todavía más complicadas. Vamos a esperar. Lo bueno que tenemos es que tenemos las ideas muy claras, con unas líneas muy claras y de ahí no nos vamos a salir. Si se aceptan nuestras condiciones perfecto y si no, no se hará", destacó el director de fútbol al ser cuestionado por el internacional croata.

Así pues, para limar las posibles diferencias que existan con el Nápoles, club propietario de los derechos del jugador, una delegación del club nervionense tiene previsto desplazarse hoy a Italia para negociar con la entidad 'azzurra', según apunta Marca, si bien aún no está claro el modo en el que Rog aterrizaría en el Sevilla.

Son varias las fórmulas planteadas, apuntando la Gazzetta dello Sport que la opción elegida finalmente es la de una venta a título definitivo, aunque guardándose el Nápoles una opción de recompra, si bien el mismo diario también habla de que la operación está a expensas de que el club de San Paolo cierre la llegada de otro centrocampista, centrando sus miras en el eslovaco Lobotka, del Celta.

Otros medios, en cambio, no descartan aún la opción de que el balcánico recale cedido, con opción u obligación de compra, apuntando una considerable distancia entre lo que ofrecería el Sevilla y lo que pide el Nápoles, aunque en las oficinas del Sánchez-Pizjuán cuenta con el aval de que el jugador ya le ha transmitido a Ancelotti que desea salir para gozar de mayor continuidad en otro equipo y estaría apretando, eligiendo al conjunto hispalense por delante de las ofertas de Schalke o Eintracht. En breve, por tanto, podría cristalizar el tercer fichaje sevillista en este mercado invernal.