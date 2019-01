André Silva: "No sé qué nos falta para ganar fuera de casa"

André Silva: "No sé qué nos falta para ganar fuera de casa"

André Silva, que hoy no ha podido tener mucho protagonismo en el partido, ha mostrado su descontento con el resultado final tras el encuentro: "No nos vamos contentos con el partido, queríamos ganar o, al menos, salir de aquí con un punto y nos vamos con tres menos y nada contentos. Pienso que a ellos les salieron las cosas bien, se vinieron arriba y se levantaron un poquito con el apoyo de su afición y con un golazo de Casemiro".

El Sevilla ofrece una imagen muy distinta fuera de casa a la que ofrece dentro: "No sé qué nos falta para ganar fuera de casa, pero sé que en nuestro estadio tenemos a nuestra afición, que nos apoya mucho. Queríamos hacerlo bien aquí, pero no pudimos. Jugar en el Pizjuán es siempre una motivación y las cosas no nos salen fuera; pero queríamos ganar, siempre queremos ganar".