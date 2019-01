Real Madrid-Sevilla F.C.: Contra el miedo escénico, valentía

La cuesta de enero se empina. Primero, el Madrid, y en apenas unos días, el Barça. Palabras mayores. Pero lo que hoy ocupa a los de Machín es nada más y nada menos que la defensa de la tercera plaza liguera. Nada puede distraer. No se puede perder ni un segundo en lamentar la mala fortuna del sorteo copero. Porque es mucho lo que hay en juego, con los perseguidores acechando, y porque los precedentes no son precisamente halagüeños. No ya sólo en el Bernabéu, donde el Sevilla acumula once derrotas seguidas, sino, en general, en los grandes escenarios de nuestro fútbol. Basta un dato para comprobarlo: en las últimas siete campañas, 4 puntos sumados de 99 posibles entre Chamartín, Camp Nou, Calderón o Wanda, Mestalla y San Mamés.

Pero quien no se consuela... Igualado a puntos en la tabla con el Real Madrid, aunque por encima por su mejor diferencia de goles, el equipo de Machín viene demostrando una alta competitividad y ya dio la cara en Valencia, en Bilbao -arrollando en Copa- y hasta en Barcelona, pese a encajar cuatro goles. Y además, si ha habido un Madrid vulnerable en los últimos años, ése es el que entrena Solari.

Mermardo por las bajas de Bale, Asensio, Mariano, Kroos, Marcos Llorente y Vallejo, si bien recupera a Benzema y Courtois, el conjunto blanco anda lejos de los resultados y la imagen que se le presuponen, practicando un fútbol sin brillo entre los vaivenes de su técnico, que incluso prescindió del 4-3-3 en su último partido ante el Betis para colocar a cinco defensas. Una irregularidad que comenzó a fraguarse con Lopetegui y que ha llevado al público merengue a ver tres derrotas de los suyos en casa, ante CSKA de Moscú, en Champions, y Levante y Real Sociedad, esta última hace sólo dos semanas.

Argumentos para la esperanza, como se comprueba, existen. Y para ser valientes, también. Pero no es menos cierto que el Sevilla tampoco anda nada fino lejos de casa, donde no vence desde finales de septiembre, en Ipurua. Desde entonces, seis salidas sin vencer. Y lo que era una racha de nueve jornadas sin perder se ha convertido ahora en otra de tres sin conocer la victoria.

Para tratar de poner fin a ella y dar un gran golpe en la mesa, Machín recuperará su once de gala, tras el descanso del que gozaron el miércoles pilares como Vaclik, Navas, Banega, Sarabia, André Silva o Escudero, cuyo puesto, por su nivel, amenaza Promes. También estarán Ben Yedder y el Mudo, que viene de cumplir dos partidos de sanción en Liga, que fue uno en el caso de Carriço, quien repetirá en el eje de la zaga junto a Kjaer y Sergi Gómez, otros de los que descansaron también el pasado miércoles. Sorprende, no obstante, que Gnagnon, a más en las últimas citas, no esté en la lista, en la que repite Bryan Gil.

Nombres aparte, este Madrid, con la única duda entre Marcelo o Reguilón, puede ser a día de hoy un rival abordable, pero a su favor tiene algo tan intangible como ese miedo escénico al Bernabéu del que hablaba Valdano, y que tanto viene afectando al Sevilla. Un mal para el que no existe mejor medicina que la valentía.