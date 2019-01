Sarabia: "Tenemos que corregir errores para que esto no suceda más"

Pablo Sarabia, que no ha estado nada afortunado en el partido de hoy, ha mostrado el malestar del vestuario por el resultado y la imagen dada por el equipo en el Santiago Bernabéu: "No es una sensación buena, creo que el equipo está jodido. Hemos intentado defender pero en la segunda parte deberíamos de haber salido a jugar algo. No hemos podido enganchar el centro del campo con la delantera, el equipo defensivamente ha estado bien, el gol ha sido en el 80' y bueno, tenemos que corregir errores para que eso no suceda más".

El Sevilla no ha tenido opción: "Tendremos que ver el partido, ponerlo, no hemos tenido opciones de tener el balón y la mejor forma de defenderse es tener el balón. No hemos tenido pausa, tenemos que analizar el partido y sacar conclusiones porque no hemos tenido protagonismo".

Ahora a pensar el los dos próximos partidos: "El equipo tiene que analizar errores pero ahora a centrarnos en ganar los dos partidos en casa para recuperar sensaciones y que fuera de casa cambie esa dinámica".