El Corinthians y el manejo de los tiempos en el fichaje de Arana

El futuro de Guilherme Arana sigue en el aire a diez días del cierre del mercado de fichajes en España y las grandes ligas europeas. Con el Corinthians como uno de los clubes más interesados en hacerse con servicios y recuperar así a su exjugador, el director deportivo del conjunto paulista, Duílio Monteiro Alves, ha reconocido la dificultad de la empresa. "Esperamos que funcione, para ello trabajamos, pero es una negociación difícil. Él salió de Brasil por un precio elevado, preguntamos por la cesión pero el Sevilla no quiso cederlo", aseguró ayer el máximo responsable de la parcela deportiva del club.

Y es que el Corinthians sabe que no puede competir económicamente con algún club europeo que se pueda interesar por Arana, pero guardan un 'as' bajo la manga, y es que el mercado de fichajes en Brasil prácticamente acaba de abrir y no cierra hasta el tres de abril, por lo que, si llega a cerrarse el mercado de enero en Europa y Arana sigue en Nervión, los brasileños verían aumentadas su opciones de recuperarlo. "La ventana de fichajes en Europa está abierta y tenemos competencia con otros clubes. Tenemos que tener cuidado para no generar euforia en la hinchada, intentaremos trabajar para traerlo, pero es una negociación muy difícil", reconocía Monteiro.

Pese a la complejidad de la situación, el Corinthians se muestra optimista y, con la voluntad del jugador de regresar, creen que pueden convencer al Sevilla, al que ya han hecho llegar una última oferta de siete millones de euros, propuesta que no llega a satisfacer a los rectores sevillistas, que pagaron nueve millones de euros por el lateral hace un apenas año.

Así pues, está por ver cómo acaba el 'caso Arana', aunque es muy probable que sea con el billete de vuelta a São Paulo. A su vez, el Sevilla mira posibles sustitutos para el brasileño, aunque no se van a volver 'locos' y fichar por fichar pues confían en las prestaciones tanto de Promes y del canterano Javi Vázquez si no llega nadie, además de Escudero. Uno de los nombres que ha sonado como posible recambio es su compatriota Iago, lateral brasileño del Internacional de Porto Alegre, por el que el Sevilla habría hecho un tanteo según desveló hace unos días Globoesporte.