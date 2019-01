Juan Espadas, en contra de la venta de los terrenos del Sevilla

Juan Espadas ha acudido este lunes a la tertulia matutina de Deportes Cope Sevilla. El alcalde ha sido cuestionado sobre su postura ante la especulación de los terrenos del Sevilla FC, que estarían incluidos en la supuesta venta del paquete accionarial que una parte de los accionistas plantean vender.

Espadas se ha mostrado en contra de esta especulación una vez mas: "No queremos entrometernos en el debate de una asamblea de socios o la realidad de una sociedad anónima pero sí nos correspondería si se hiciera un intento de alarma o iniciativa. Lo que aprobamos, por ser obvio parece un mensaje claro a navegantes. Lo que ahora tiene una calificación para terrenos deportivos, a juicio de esta corporación, es así y va a seguirlo siendo. Hablar de compraventa de acciones, al menos esa le puedo garantizar que no va a estar sobre la mesa. Si de alguna manera contribuimos a que ese no sea el elemento para entrar en acciones... Lo que no vamos a entrar es lo que nos gustaría o nos dejara de gustar. El propietario tiene derecho a vender a quien corresponda", añadió.

De nuevo, el alcalde explicó su posición ante la hipotética compraventa de un paquete mayoritario de acciones, desvelada durante la última junta de accionistas del Sevilla FC el pasado mes de diciembre, cuando se puso sobre la mesa la posibilidad de que inversores extranjeros se hicieran con una parte importante del club hispalense.

"El Alcalde no se puede sustraer a la realidad y la legalidad. Estamos hablando de Sociedades Anónimas, por lo tanto lo que ha ocurrido en otros clubes podría ocurrir en los nuestros. Una cosa es lo que podría suceder y otra la que nos gustaría. Vivimos el fútbol más allá de los negocios y las empresas o fondos de inversión que están detrás. Lo vivimos desde una postura más cercana. Y los dos clubes a día de hoy todavía han conseguido mantener esa cercanía y la realidad de su ciudad. No nos gustaría perder eso. Nos gustaría que los clubes siguieran teniendo esa fidelidad. La alcaldía lo está haciendo, si vienen empresas a especular con esos terrenos vamos a decir que no. Están contemplados para uso deportivo", concluyó Juan Espadas.