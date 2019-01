Vaclik: "Creo que Juan merece jugar hasta el final en Copa"

En el ambiente, que no en el club y mucho menos en el seno del vestuario, se ha despertado un debate que parecía enterrado, el de la portería, aunque limitado a la Copa del Rey, ya que en Liga Vaclik parece innegociable. Fue el propio Juan Soriano el que, con sus declaraciones tras el encuentro de vuelta ante el Athletic, admitió no haber estado ni acertado ni seguro. El runrún de la grada se alimentó con el emparejamiento que deparó el bombo, el F.C. Barcelona, y no han sido pocas las voces que han pedido a Vaclik titular frente a los azulgranas, una opinión que no comparte el meta checo, que considera que Juan Soriano, titular en los cuatro anteriores, debería mantenerse en el emparejamiento de cuartos.

"Es difícil responder a esa pregunta. Yo he vivido en el Sparta y en el Basilea una situación similar. Me ha pasado que el portero que jugaba la Copa se ha lesionado y yo he tenido que jugar la semifinal y la final. En mi primera temporada en el Basilea, el otro portero jugó toda la competición y antes de la final hubo un debate sobre si debía jugar yo. Pero lo apoyé. Creo que Juan (Soriano) se merecería jugar los partidos hasta el final. Pero es decisión del entrenador, y si me dice que juegue, jugaré, pero repito que, por su trabajo, Juan merecería jugar hasta el final porque lo ha hecho bien estos cuatro partidos y no debe estar molesto por sus actuaciones", afirma en una entrevista a ESTADIO el internacional checo que entiende que "no debe ser fácil salir y rendir" cuando no se juega habitualmente. "Vi lo que dijo después del partido, que no estaba contento con su rendimiento. Pero tiene 21 años y no juega a menudo. No es fácil. Hizo un buen trabajo en la primera ronda, con dos porterías a cero. En Bilbao ganamos y en la vuelta pasamos. No hay espacio para la discusión. En los entrenamientos es muy trabajador, no es algo sobre lo que haya que hablar".



Su referente

Zanjado el debate, Vaclik también ha querido referirse en su charla con ED a su relación con Peter Cech, al que considera su referente. El meta del Arsenal ha sido el Balón de Oro de la República Checa 12 de los últimos 14 años, un galardón que ha recibido el portero sevillista en su última edición. "Ha sido un ejemplo no sólo para mí sino para todos los jugadores de la República Checa por todo lo que ha conseguido saliendo de un país pequeño, con diez millones de habitantes. Es un ídolo y puedes ver que con trabajo duro puedes llegar lejos como lo hizo él o Nedved en el pasado. Cuando tenía 22 años fui llamado a la selección junto a él. El tenía 29 y fue bonito para mí porque entonces era, y lo ha seguido siendo, uno de los mejores del mundo. Durante más de diez años ha estado en el top, es impresionante".

Inevitablemente, en su país todas las miradas están puestas en él. No en vano, lo consideran el heredero natural en la selección del meta del Arsenal. "Es una responsabilidad, pero lo he vivido en todos los sitios. En el Sparta reemplacé a una leyenda que lo había ganado todo y que iba a la selección con Peter. En el Basilea también llegué para reemplazar a un gran portero como Sommer, del Gladbach. He tenido varias veces la experiencia de sustituir a alguien que lo había hecho muy bien".

Un reto que no le ha pesado en el Sevilla, donde su llegada ha significado el punto final a un debate en la portería que se inició justo tras el adiós de Andrés Palop. "Palop era muy grande, lo sé desde que llegué porque su foto está en el estadio. Estoy contento por ello. Hago mi trabajo, al igual que el equipo, para obtener los mejores resultados y que el equipo consiga los objetivos. Estoy contento de que no haya más debate sobre el portero en Sevilla, pero sé que tengo que trabajar duro para que la discusión no vuelva", termina.