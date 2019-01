En Inglaterra aseguran que Janssen ha dicho "no" al Sevilla

Vincent Janssen tenía la oportunidad de incorporarse a las filas del Sevilla F.C., según Daily Mail, pero el delantero ha decidido rechazar la oferta. La razón: quiere salir del Tottenham para siempre y no ha visto con buenos ojos que el club blanquirrojo sólo pretenda una cesión hasta el 30 de junio.

El holandés encaja en el perfil de jugador que busca el equipo de Caparrós: es joven, tiene una gran proyección y la inversión no sería muy elevada (el Tottenham pide por él algo menos de 6 millones). El Sevilla, por ahora, no está por la labor de apostar por su traspaso definitivo, ya que de cara al próximo año ya cuenta con varios delanteros: Ben Yedder, André Silva y el recién llegado Munir y Dabbur, quien arribará en verano.

Sin embargo, no sería una idea disparatada fichar otro delantero si los dos primeros se descolgasen del equipo. En el caso de André Silva, el portugués cumple su cesión el 30 de junio de este año y su continuidad en el equipo hispalense no es del todo segura. Por su parte, Ben Yedder baraja numerosas ofertas que le podrían llevar a salir del club, si alguno pone, eso sí, los 40 millones de euros que marca su cláusula de rescisión.

Janssen llegó al cuadro londinense en el verano de 2016 con la intención de formar parte de los planes de Mauricio Pochettino, pero pronto se vio obligado a pasar por quirófano para someterse a una cirugía menor en el pie que lo mantuvo de baja hasta finales de diciembre de ese año. No obstante, el delantero no ha tenido un gran rendimiento con el quipo inglés (6 goles en 39 partidos). Es por ello que no cuenta con la confianza del técnico y está en busca de un cambio de aires que le proporcione nuevas oportunidades.

Antes de aterrizar en la Premier, destacó en la Eredivisie con el AZ Alkmaar (32 goles en 49 partidos) y en la liga turca cuando estuvo cedido la temporada pasada en el Fenerbahçe (5 goles en 18 partidos).