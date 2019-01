Lenglet: "La afición del Sevilla siempre fue muy buena conmigo"

Clement Lenglet vuelve a la que fue su casa, el Sevilla, donde disputará el partido de cuartos de final de la Copa del Rey, pero ahora con su actual club, el F.C. Barcelona. El equipo culé se hizo con él en el pasado mercado de verano para fortalecer su defensa. Lenglet se ha ganado su sitio en el equipo catalán y, además, está sabiendo cumplir perfectamente su papel tras la lesión de Samuel Umtiti.

Su estancia en Sevilla tan solo duró un año y medio, pero consiguió hacer grandes amigos. "Voy a ver a mis excompañeros, amigos y personas que me han ayudado muchísimo en un momento importante de mi carrera. Voy a volver a un estadio espectacular, en el que la afición siempre fue muy buena conmigo. Es un placer volver", declaró el jugador para el diario El País.

Admite que el año pasado fue complicado para él. En la temporada 17/18, el Sevilla fue uno de los equipos que más goles encajó siendo titular el francés, quien da esta respuesta a aquella situación: "No tengo explicación clara... creo que todo el equipo no había trabajado bien. Y seas del Barça, el Madrid o el equipo que quieras, cuando no estás bien defensivamente, encajas goles".

A día de hoy dice que en el Sevilla "han cambiado el sistema, ahora tienen carrileros y dos jugadores en punta". "Eso les ayuda a tirar centros y a marcar más goles. Además, tienen muchos futbolistas de gran talento que te pueden marcar en cualquier momento", añadió.

El defensa del equipo culé, a prior, será titular en la noche de este miércoles, cuando se disputará en el estadio Sánchez-Pizjuán la ida de los cuartos de final de la Copa del Rey entre Sevilla y Barça.