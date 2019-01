Machín, feliz por la victoria y preocupado por Navas

Pablo Machín se mostraba más que satisfecho por el triunfo del Sevilla sobre el Barcelona, aunque lamentaba las lesiones. "A disfrutarlo. Gran partido, la pena es que no nos dé tres puntos o la clasificación. Ya tengo en la cabeza el debe del partido, que es una nueva lesión. Espero que no se alargue mucho, pero seguro que se perderá varios partidos con un calendario tan apretado", ha dicho a los medios del club.

El técnico sevillista espera contar con Sarabia ante el Levante: "Sarabia ha sido un poco más por dosificar. Estaba un poco cargado, pero espero que no sea nada. Espero que le podamos ver a ese gran nivel. Decían que había bajado, pero este gol ojalá le de fuerzas renovadas".

Machín cree que su equipo volvió a dar la cara tras las últimas derrotas: "Yo transmito al equipo lo que siento. Tenemos que ser críticos y exigentes, pero también coherentes. El equipo no ha demostrado que no compita. Hay momentos en los que puedes estar peor, pero siempre tenemos posibilidades de ganar partidos. Más que pensar que no estábamos en un mal momento, la realidad era que llevábamos tres derrotas y había que cortarlo".

Para el soriano, ganar al Barcelona da un plus: "Era el mejor rival para que la victoria fuera reconfortante. Habrá quien dirá que nos lo ha puesto fácil, yo lo he visto muy fuerte, nos han complicado mucho y si nos marcan ese mano a mano no sabemos que habría pasado. Siempre sufro, pero me lo tomo como parte de mi trabajo. Cuanto más reflexivo seas, más ayudas al equipo".

Eso sí, el ex del Girona no se fía: "Puede pasar de todo. Tienen capacidad y lo han demostrado dándole la vuelta a marcadores más difíciles. Pero podemos competir bien, llevamos una mínima ventaja. Esperemos que no sea pan para hoy y hambre para mañana. Me refiero a las lesiones, pero el Sevilla tiene que competir la Copa porque nos ha dado mucho".

Y ahora, el Levante: "Tenemos muy claro que es fundamental el Levante para no descolgarnos y que las últimas derrotas no nos pasen factura. Necesitamos un partido tan redondo como el de hoy, que la afición se sienta orgullosa".