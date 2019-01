El Recreativo cuestiona la fecha de fundación del Sevilla

La cuenta oficial en inglés del Recreativo de Huelva en Twitter ha respondido a un usuario que "felicitaba" el aniversario al Sevilla FC, negando que el "Club de 'Football' de Sevilla" fuera el actual Sevilla FC.



Collin Millar, durante su felicitación adjuntó una captura del periódico Dundee Courier relatando el enfrentamiento entre el Sevilla FC y el Recreativo de Huelva, a lo que la cuenta del Recre en inglés le respondió que se trataba de un error, que ese equipo no era el actual Sevilla.



La UEFA ya reconoció en 2016 que el actual Sevilla, fue el ganador del primer partido de fútbol registrado en España, el 8 de Marzo de 1890, así como la fundación del club aquel mismo año.





Feliz cumpleaños @SevillaFC_ENG! How the 'limited consumption of small beers' led to the formation, on this day (25th January) 129 years ago, of Sevilla FC - Spain's oldest club solely devoted to football. And the story of Spain's first football match, against @recreoficial_en. pic.twitter.com/JyHXX8Jq6Z — Colin Millar (@Millar_Colin) 24 de enero de 2019





There's a mistake there. We do not remember a match against them in that year.



You're welcome. — RC.Recreativo Huelva (@recreoficial_en) 24 de enero de 2019

The attached document, printed that year, details the game.



Further information can be found on Sevilla's website: https://t.co/pNo0CrRmZ1 and via @futbolteca: https://t.co/BO57sAdjJH — Colin Millar (@Millar_Colin) 24 de enero de 2019