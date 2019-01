Machín: "El equipo tiene una energía especial"

El técnico sevillista, Pablo Machín, ha destacado tras el encuentro el gran momento de forma en el que se encuentra el equipo y sobre todo la gran predisposición de los jugadores: "Creo que todo el sevillsmo está feliz cuando hacemos un partido tan redondo con un marcador tan claro. Ya no solo por el acierto sino por la predisposición del equipo, que lo intenta, que tiene una energía especial, que no sabe de dónde se saca, eso es lo que está haciendo que a estas alturas estemos ahí, la grandeza del bloque hace que seamos un equipo competitivo y que sigamos ganando".

El Sevilla sigue arriba: "Si no te pones al nivel de los otros equipos no te pones en disposición de ganar, podrá parecer a veces que no estemos tan finos pero bueno, creo que la predisposición del equipo es muy buena. Hoy el equipo ha ido arriba hasta que ha pitado el árbitro. Yo como entrenador ya estaba padeciendo porque en alguna acción extra no hubiera lesiones".

Sergi Gómez tuvo que ser sustituido: "Creo que lo de Sergi será más un golpe o contusión y a ver si lo podemos recuperar. A Aleix le tendremos que hacer alguna prueba, estaba débil porque venía de un proceso gripal. Esos detalles hacen que estés predispuesto a sufrir lesiones. Yo intentaré dosificar y sacar el máximo rendimiento posible a lo que tengamos".

Gran partido de Promes: "Promes ha sido clave, sobre todo con muchos robos, con el pase que empuja André. Está en un buen estado de forma. Hemos encontrado un gran sustituto para cualquiera de los dos carriles y le sacamos mucho beneficio".

Arana calentó en el descanso por las molestias de Aleix Vidal: "No hay que dar muchas vueltas, simplemente son alternativas que igual en esos primeros minutos del descanso decidimos. Hoy vimos que Aleix estaba un poco débil, en el descanso nos dijo que estaba bien pero buscamos a Arana. Hay que estar prevenidos para cualquier tipo de inconveniente".