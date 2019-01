El Fluminense: "Seguimos negociando por Ganso"

El Fluminense sigue trabajando en certificar lo que consideran un sueño: contratar al sevillista Paulo Henrique Ganso. Así, al menos, lo garantizó el sábado por la tarde su presidente, Pedro Abad, justo después de que la Asamblea General determinara la anticipación de las elecciones presidenciales.

Pese a no atreverse a dar detalles, Abad indicó que aún no hubo un acuerdo financiero con el Sevilla FC, club titular de los derechos de Ganso, que se encuentra cedido hasta final de temporada al Amiens francés, el cual, por su parte, le dio permiso el pasado diciembre para marchar a su país y buscar un nuevo equipo durante este tiempo.

"El Fluminense no desistió de ninguno de los jugadores que están en su radar. Por supuesto, tampoco en Ganso, que es un fuera de serie. Conversamos e intentamos llegar a un buen número, a un buen acuerdo. Si no llega es porque no ha podido ser. Las cosas tienen que ser buenas para ambos lados. La negociación está en curso", apostilló el mandamás.