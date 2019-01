André Silva: "Cuando me llamó el Sevilla sentí que me crié aquí, que era especial"

Comenzó lanzado, con siete goles en sus primeros siete partidos. Pero, aunque su ritmo anotador ha bajado (11 tantos en 29 encuentros), nadie en el Ramón Sánchez-Pizjuán ha dudado un momento de la valía de André Silva, que aporta de forma decisiva en muchas otras facetas del juego.

Joaquín Caparrós, de hecho, deja claro cada vez que le cuestionan por el luso que la intención es ejecutar su elevada opción de compra, cifrada en 39 millones. Y el delantero, aunque no se moja sobre su futuro, siempre afirma que es feliz en Nervión.

"Me estoy adaptando muy bien al Sevilla desde el primer día. Tengo muy buenos compañeros, y el entrenador también me ha ayudado bastante. Las personas aquí me han ayudado mucho a sentirme bien y estoy muy adaptado", ha confesado el portugués en una entrevista para la web de LaLiga, donde aseguró sentirse como en casa.

"Lo que me sorprendió principalmente cuando me llamaron para venir es que sentí que me crié aquí, que era un jugador que el entrenador quería tener y que era especial. Me encanta el fútbol de LaLiga porque a todos los equipos les gusta tener la pelota y a mí también me gusta, aquí se sabe jugar al fútbol", reconoció.

En este sentido, el futbolista propiedad del Milan también se deshizo en elogios hacia el estilo que propone Machín. "Lo que me gusta del equipo es que podemos jugar contra quien sea y podemos hacerlo en contraataque, en posesión... Somos un equipo muy completo, que no nos limitamos a hacer una sola cosa y cambiamos cuando hace falta", explicó el ariete.

El portugués destacó igualmente la solidaridad del bloque a la hora de defender: "Si miramos nombre por nombre, se puede pensar que es un equipo muy ofensivo, pero tanto yo, como Ben Yedder, Mudo o Pablo (Sarabia) somos los primeros en defender. Hay un gran espíritu de equipo. Cuando uno no puede presionar a un rival, otro va y lo hace". Especialmente compenetrado se le ve con Wissam Ben Yedder. "Nos entendemos bien. Estamos haciendo goles y ayudando al Sevilla a estar arriba. Si uno hace una cosa, otro hace otra, e intentamos siempre complementarnos para ayudar al equipo".

Por otro lado, André Silva no escondió que fue "muy especial" debutar con un 'hat-trick' en Vallecas, algo que "no es muy normal", y no menos "contento" se puso por hacerle un doblete al Real Madrid: "Me alegré mucho, también por el momento en el que estábamos, porque las cosas salieron bien y porque mi familia estaba en el estadio".

Un escenario, el Sánchez-Pizjuán, que le pone "la piel de gallina" cuando entona el himno del Centenario: "Es un momento muy bonito, muy especial. Desde el principio he sentido a la afición y la energía de las personas". Mirando al futuro, el ex del Oporto no se fija un número de tantos y sólo quiere contribuir a alcanzar las metas marcadas. "No me pongo límites. Si pienso sólo en los goles, no voy a trabajar bien. Queremos estar en la Liga de Campeones, y pienso que el Sevilla tiene capacidad para ello y que, al final de curso, podremos estar contentos".