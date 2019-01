Caparrós desvela que hay una opción sobre Rog y no descarta más fichajes

Joaquín Caparrós se ha mostrado "muy contento" por el trabajo realizado por la dirección deportiva del Sevilla, especialmente "por parte de Paco -Gallardo- y Carlos -Marchena-", según ha repetido en distintas ocasiones, durante la presentación de Marko Rog como nuevo jugador nervionense.

El utrerano ha desvelado que, pese a no haber podido conseguir una opción de compra, el club nervionense tiene una preferente de la que no ha querido dar más detalles.

Sobre Marko Rog

"Es un jugador al que la secretaría técnica lleva siguiendo varias temporadas. Nos dará competitividad, tiene el nivel de exigencia que precisamos y, como ha dicho el jugador, por encima de todas las ofertas, él quería venir a un club como el Sevilla. Tiene nuestro perfil. Se puede adaptar a varias posiciones del centro del campo. Llega, compite bien y va a ser un jugador que nos va a aportar mucho".

La -no- opción de compra

"No pudo ser, pero es un perfil nuestro y hay una opción preferente para nosotros. Estábamos interesados en él y, si el jugador va a apretar, igual sale todo como queremos. Con él hacemos fichajes de presente y de futuro. Contamos con una plantilla de futbolistas 'top' y no hay un equipo de los de arriba que tenga una plantilla tan equilibrada".

¿Plantilla cerrada?

"En princpio, sí, pero sabemos que en el fútbol esto cambio de blanco a negro en minutos. Estamos muy contentos, pero esto es imprevisible. Estamos contentos porque ya hemos tenido para pensar y trabajar desde verano. Paco y Carlos han trabajado muy bien y quiero felicitarles. Siempre queremos dar más pasos y, con estos tres fichajes, lo hemos dado, en una ventana muy, muy complicada".

No más delanteros

"Machín pidió uno y se le trajo: Munir".

La posible salida de Arana

"Hay algo, es cierto, pero por él pagamos un traspaso... Es cierto que este equipo (el Cortinthians) lo quiere y nosotros valoramos al jugador".

La renovación de Sarabia

"Ahí estamos. Hablamos todas las semanas con su agente. El club le hizo una gran oferta y el jugador debe decidir".

El FC Barcelona

"Tiene el mejor futbolista que hay. Pero debemos mirarnos a nosotros. Tenemos capacidad y el Barcelona es consciente de que enfrente se va a encontrar a jugadores top, habituados a disputar este tipo de partidos, a nivel de clubes y selecciones. ¿El Villamarín? Tener una final en Sevilla es bonito".