Machín: "¿La final? Ni me lo planteo, solo pienso en este partido"

Pablo Machín, técnico del Sevilla, afronta el partido de vuelta de los cuartos de final de la Copa del Rey con optimismo pero también con la cautela que precisa el rival que tendrán enfrente. "Vamos a pelear y a competir, eso seguro que lo vamos a hacer. Nos enfrentamos a un gran rival y necesitado. Buscarán una noche mágica para remontar, pero nosotros tenemos que hacer bueno el resultado de aquí. Daremos lo mejor que tenemos para estar en disposición de pasar la eliminatoria", ha aseverado.

En cuanto a la novedad en el entrenamiento de hoy, la de Marko Rog, y su posible entrada en la convocatoria, el míster ha comentado: "El entrenamiento de Marko ha sido liviano, venía del reconocimiento y del estrés típico de estos días. Las pruebas médicas han ido bien, el jugador ha entrenado, si le necesitamos podría estar pero visto los antecedentes, que fruto de la necesidad nos precipitamos... ya pasó con Munir. La mala suerte de esa lesión, Wöber también acabó con sobrecarga. Tenemos un parte médico amplio".

Qué partido espera en el Camp Nou: "Jugamos contra el campeón de las últimas Copas, el de la última Liga, el que va primero, y eso nos va hacer dar lo máximo. ¿Una prórroga? Ojalá no se dé, para que eso no suceda tenemos que marcar fuera de casa, creo que la eliminatoria está abierta, un partido en el Camp Nou se puede hacer largo, puede pasar cualquier cosa".

Saldrá finalmente Arana: "No sé si van a a cambiar las cosas. Tenemos una nueva incorporación, estamos intentando potenciar la plantilla, pero no solo el Sevilla lo hace. Estoy contento y satisfecho, la secretaría técnica ha hecho todo lo que ha podido por darme a los mejores, yo ahora tengo que sacar provecho a esta plantilla. Si esto es así, satisfecho, que llega algo más, algo que es complicado, pero en el fútbol no se sabe... Creo que tenemos una plantilla amplia para cuando vienen las lesiones. Me están demostrando que puedo confiar en todos".

Jugará Juan Soriano también en la vuelta: "La plantilla es una plantilla de nivel Sevilla. Competimos en tres competiciones, si tenemos dos porteros es porque cualquiera puede jugar. Juan lo hizo bien gracias al buen trabajo de los de delante, no tuvo que hacer muchas paradas, pero estuvo bien con el juego de pies, sacando el balón. Eso es meritorio, se lo reconozco, ellos no saben quiénes van a jugar pero tengo confianza en los dos porteros".

Qué opina de las palabras de Piqué: "Tengo claro que todos los futbolistas profesionales son competitivos, no hay nadie que no quiera ganar. Lo veo a diario en mis entrenamientos, en los del Barcelona será igual. Ellos como gran club que son están obligados a ganar todo. Lo que dijo Piqué... Fuimos mejores en la ida pero seguro que tratarán de darle la vuelta mañana".

Motiva una final en el Villamarín: "Solo pienso en pasar la eliminatoria, no me sirve de ganar pensar en la final, ojalá la podamos jugar, pero para llegar a esa final nos queda muchos pasos, y ganarla sea donde sea. Ni me lo planteo, solo pienso en este partido. Le doy mil vueltas para hilar fino y acertar, y luego de reojo al partido de Liga. Esa es toda mis perspectiva, vosotros podéis especular pero a mí la final no me quita el sueño y no me lo va a quitar".

A hacer bueno el resultado de la ida: "Esperemos que no sea pan para hoy y hambre para mañana. Si pasamos estaríamos más cerca de una hipotética final, pero siempre que juegas un gran partido es un orgullo. Si fuéramos sin opciones allí... Todos los jugadores quieren estar mañana, ojalá podamos competir bien el partido para luego tener opciones de pasar la eliminatoria".

Jugará con uno o dos delanteros: "Me planteo las dos cosas y en determinados momentos del partido. Tenemos una forma de jugar clara, que cambiamos en algún partido, pero luego las circunstancia del juego están ahí. Valoraremos todo".

La imagen de los últimos años ante los grandes de LaLiga fuera de casa: "Para nosotros es un aliciente más, no solo para dar la cara sino también para conseguir pasar la eliminatoria en un estadio complicado. Todo eso nos hace saber de la dificultad, motivarnos, y saber que para doblegar a este supercampeón hace falta lo mejor de cada uno".

Oportunidad para borrar esa imagen: "Los que tenemos enfrente son buenos futbolistas y nos van a exigir mucho. Los futbolistas quieren hacer un buen partido pero a veces no se puede. A ver si lo logramos cambiar, estuvimos a punto en Mestalla. Hicimos un mal partido contra el Madrid pero estoy convencido que podemos hacer un buen partido en el Camp Nou y de llevarnos la eliminatoria que es lo que vamos a buscar".