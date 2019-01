Sarabia se defiende: "Dejen de desestabilizar"

La información desvelada por Muchodeporte, sobre una trascendental reunión del Sevilla FC con el agente de Pablo Sarabia, quien se había desplazado a la capital hispalense para cerrar previamente la cesión de Jesé al Betis, ha causado un gran revuelo en todo el entorno del club nervionense.



Tanto, que al futbolista madrileño, a través de las redes sociales, le han llegado cientos de mensajes pidiéndole que se marche, por lo que éste ha tenido que salir al paso para apuntar a una, a su juicio, desestabilización antes del partido de vuelta ante el Barça y apuntar que son cosas las publicadas "lejanas a la verdad".



La información, en cualquier caso, no sale de Barcelona, sino de Sevilla y con datos muy precisos, siendo cierto que en el club hace tiempo que barruntan que Sarabia no renovará y que podría darse otro desagradable, como el de Vitolo. El ex del Getafe CF, en cualquier caso aún está a tiempo de estampar su firma.



Sea como sea, y siga o no, el Sevilla y Sarabia tienen este miércoles en el Camp Nou una cita muy importante a la que no debería afectar una reunión en la recta final del mercado de fichajes entre los directivos y el agente del futbolista.



Dejen de desestabilizar otra vez en un día previo a un partido tan importante, y menos , con cosas tan lejanas a la verdad. #VamosMiSevilla #Aporlacopa — Pablo Sarabia Garcia (@Pablosarabia92) 29 de enero de 2019