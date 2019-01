Arana o Nolito, para dejar hueco a Rog en la lista UEFA

El Sevilla FC, que no tiene previsto reforzarse más en enero, salvo giro imprevisto (una salida inesperada), ha realizado tres fichajes en el presente mercado invernal, siendo tres los cambios que permite la UEFA en las listas de la competiciones continentales.

Así las cosas, la idea del club, obviamente, es que Munir El Haddadi, Maximilian Wöber y Marko Rog participen en la Europa League, pero los tres, en principio, no tienen hueco, tal y como refleja Diario de Sevilla. Y es que dos de ellos podrían entrar por Luis Muriel y Lucho (portero del filial que, al no ser canterano, tuvo que ser inscrito en la lista A), pero el tercero no podría ocupar el sitio de Borja Lasso, pues la de éste era de canterano.

Así las cosas, todo apunta a Guilherme Arana y Nolito. Si acabase saliendo el brasileño en las próximas horas (se mantienen negociaciones con el Corinthians), el asunto estaría resuelto, pero, en el caso contrario, Pablo Machín debería decidir si prefiere quedarse con el brasileño, sano, o esperar a que se recupere Nolito, quien tenía para unos tres meses y al que, llegado el caso, el club podría dejar sin inscribir.

Curiosamente, ya se dio una situación similar la pasada temporada, también con Arana como protagonista. Aunque, en aquel caso, fue el lateral el que entró en la lista y su compatriota Paulo Henrique Ganso que se tuvo que quedar sin dorsal en la Liga de Campeones.