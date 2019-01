Machín: "El partido no se corresponde con el resultado"

El técnico sevillista, Pablo Machín, ha repasado en zona mixta las claves de un encuentro en el que el Sevilla ha sido superado con claridad en el segundo tiempo: "Viendo el partido se puede explicar. Ha sido un resultado duro. Cuando ves que te han metido seis, pero analizándolo desde un punto de vista objetivo, el partido no se corresponde con el resultado, hemos hecho méritos para haber metido más de un gol. EL penalti es un lastre importante. Ellos se han encontrado con ese penalti light o riguroso y nosotros no hemos sabido materializar el nuestro. Nos hemos ido al descanso con frustración, pero un gol nos metía en el partido, pero nos han metido otros dos. No hemos bajado los brazos, pero a medida que nos hemos ido hacia adelante, lo hemos pagado con dos goles a balón parado".

La segunda parte ha sido decisiva: "Nosotros tampoco hemos salido mal, pero con poco nos han metido cuatro goles. Ya lo veremos y lo analizaremos. Con la dificultad que tiene jugar en este campo, el equipo no ha perdido la cara, lo ha seguido intentando, y le tengo que reconocer al equipo que siempre ha querido".

El gol de Arana metió al Sevilla en la eliminatoria: "Cuando perdonas, como hemos perdonado nosotros en la primera parte, lo terminas pagando. No hemos podido hacer un segundo gol, y cuando nos hemos vuelto un poco más loco, nos han marcado los dos últimos".

El equipo debe olvidar cuanto antes este partido: "Intentaremos que no nos afecte anímicamente. Cuando nos tocó el Barça sabía que iba a ser complicado. Esto era un reto. Pensaba que íbamos a ser capaces de hacer bueno ese resultado, pero todo se nos ha dado en contra, pero en todas las fases en las que podíamos entrar en el partido no hemos acertado para eliminar a un súper equipo como el Barcelona, que lleva muchos años sin perder este tipo de eliminatoria. Son cosas que pueden pasar. Se puede ser muy dramático o menos, pero yo trato de ser positivo. El equipo tiene que asumirlo, pero hemos hecho méritos para que este resultado no fuese tan abultado".