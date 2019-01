Sergi Gómez: "Hemos estado ahí"

A pesar del varapalo sufrido en el Camp Nou y de la derrota por 6-1, Sergi Gómez dijo que el Sevilla tenía que "rescatar las cosas positivas": "Está claro que sabíamos que jugábamos contra uno de los mejores equipos del mundo. Hemos estado ahí. Pienso que hay que rescatar las cosas positivas del partido".

Tras esta primera intervención, el central hizo algo de autocrítica: "Nosotros queríamos ponernos por delante, pero cuando se ponen serios es muy complicado. Con su acierto y nuestro no acierto, es complicado. Somos conscientes de que han sido muchos goles y nos vamos tocados, pero viene un partido de Liga importante. Hay que sacar conclusiones, pero no nos debe afectar para LaLiga", indicó el ex del Barcelona, que garantizó lucha. "Seguiremos luchando como lo hemos hecho siempre".