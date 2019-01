Wöber: "Me tengo que adaptar al sistema de tres, pero me gusta"

El internacional austríaco Maximilian Wöber ha asegurado que le gusta el sistema defensivo del Sevilla y que en este club tiene más oportunidades de jugar de las que tenía en su anterior equipo, el Ajax de Amsterdam. "Veo aquí buenas opciones de tener más oportunidades que en el Ajax de Amsterdam, por eso di ese paso", ha declarado el defensa a la agencia austríaca APA.



El jugador asegura que ha tenido que adaptarse al esquema de defensa de tres del Sevilla, frente al sistema de cuatro defensores en que solía operar en el club holandés. "No tengo problemas con ninguno de los sistemas. El sistema de tres me supone una adaptación, pero me gusta cuando puedo hacer salidas hacia adelante y detrás mía quedan aún dos jugadores como apoyo", explica el futbolista.



Wöber también se refiere al próximo partido de Copa del Rey ante el Barcelona y a la posibilidad de que, a diferencia de la ida, Lionel Messi salte al terreno de juego, reconociendo que enfrentarse al argentino "no será tan fácil". "Es el mejor jugador de este siglo, probablemente, junto a Cristiano Ronaldo, el mejor jugador del mundo. Contra uno como él no puede uno prepararse verdaderamente", reconoce.