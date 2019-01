Rakitic espera resarcirse... contra el Betis

Ivan Rakitic volvió a marcarle al Sevilla. Se ha convertido ya en habitual ver al croata no celebrar los goles ante su exequipo y ayer no fue una excepción. Una vez concluido el partido, el exnervionense atendió a los medios de comunicación y de nuevo mostró su respeto por la que fue su casa. "Tengo muchísimo respeto por mi Sevilla. Me duele un poco, pero estoy aquí para dar lo mejor", dijo ayer el balcánico.

El centrocampista culé, en cualquier caso, ya ha ideado una forma de resarcirse. "Ojalá pueda ser una final marcando contra el Betis", señalaba, demostrando sin duda que sabe cómo reconciliarse con su antigua afición.

Otro tema recurrente en sus comparecencias es el de su renovación: "Desde que estoy aquí no sé cuántas veces me he ido y he vuelto. Estoy aquí más que contento y mi intención es estar aquí más tiempo. Le di un toquecito al presidente a ver si espabila con mi renovación".