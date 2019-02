Franco Vázquez: "Fuera no estamos dando el nivel"

Franco Vázquez consideró que el Celta se llevó un partido en el que no hizo demasiados méritos para ganar: "No hubo muchas ocasiones, ellos con una pelota parada encuentran gol y luego a la desesperada tratamos de remontar, no hubo espacios. Tuvimos la de Wissam, lástima porque queríamos llevarnos los puntos a Sevilla".

Para el Mudo, el bajón del equipo era una posibilidad que podía acontecer: "Son situaciones que pasan en la temporada, sabíamos que iba a llegar en algún momento y llegó ahora, pensar en el próximo partido y volver a ganar. Fuera nos cuesta bastante, hay que dar un poco más fuera, tenemos esa presión de que no siempre ganamos fuera, no satisface, sabemos que hay cambiar un poco".

El argentino incluso reconoció que el equipo sale condicionado en los partidos como foráneo: "Inconscientemente sabemos que fuera no estamos dando el nivel que nos da para estar en la cuarta plaza. Hay que seguir porque recién empieza la segunda vuelta. Quedan muchos partidos, pensar en el próximo partido y en el próximo de visitante dar un poco más".