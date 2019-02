El 'Mudo' reconoce el interés del West Ham

El centrocampista argentino del Sevilla Franco 'Mudo' Vázquez ha pasado por los platós de la televisión oficial del club hispalense para analizar la actualidad sevillista así como su papel en el equipo y en el esquema de Pablo Machín.

"El partido de Barcelona no fue como esperábamos porque estábamos ilusionados con el resultado de la ida. Siempre digo, al igual que cuando perdimos la final de Copa del Rey, que los partidos se pueden perder pero no por esa cantidad de goles y dar mala imagen. El de Vigo fue diferente. Fue un partido donde no hubo ocasiones, no estuvimos en algunas jugadas que normalmente hacemos bien. En otros partidos sí hubiéramos convertido, mientras que al final ellos ganan al encontrarse con ese gol a balón parado. Los últimos partidos han sido derrotas duras, pero no queda otra que seguir adelante", dijo autocrítico.

También fue cuestionado por el alarmante bagaje de victorias que tiene el conjunto nervionense lejos del Sánchez-Pizjuán, algo que preocupa bastante al sevillismo tanto en liga a la hora de mantener la cuarta plaza en vistas de disputar la Champions League la temporada que viene como por la proximidad del encuentro en Roma de cara a la eliminatoria de Europa League ante la Lazio: "Nos sentimos muy fuertes como locales, tenemos el apoyo de nuestra gente y nos sentimos un bloque en el Pizjuán. Sin embargo, fuera de casa nos está costando más. Nos sentimos como algo más presionados de forma inconsciente, pero tenemos que cambiar esta dinámica y ganar fuera si queremos conseguir los objetivos. Ahora viene la Europa League y va a ser una eliminatoria dura contra una Lazio que es parecida a nuestro nivel. Será un partido muy lindo, y espero que pasemos a la siguiente ronda".

Por último, se le pidió que hiciera un balance de su papel en el club tras tres temporadas y los rumores de las ofertas recibidas, así como de su nueva demarcación en el sistema de Machín, la cual provoca que tenga un mayor desgaste defensivo:"Sabía del interés de otros clubes como el West Ham, pero como el míster contaba conmigo, decidí quedarme. Mi idea siempre ha sido quedarme aquí, mi mujer y mi familia están adaptados ya a Sevilla". "Esta temporada juego en una posición algo más atrasada en la que tengo que ayudar más a los defensas o llego más hasta mi propio área. Intento dar el máximo y correr todo lo que me pide el entrenador. Estoy contento con mi rendimiento y espero dar todavía más", concluyó.