"En el Sevilla, Marko Rog podrá mostrar cuánto vale"

A sus 23 años, Marko Rog busca en el Sevilla los minutos que no ha tenido en las dos últimas campañas y media en el Nápoles, que pagó 14,5 millones por su fichaje. UES

Con el equipo atascado, ya sea por una cuestión física o mental, Pablo Machín está poco menos que obligado a refrescar su alineación, ahora que la enfermería comienza a vaciarse, y entre los candidatos a entrar en las rotaciones cobra fuerza Marko Rog, que ha visto los dos últimos tropiezos de su nuevo equipo desde el banquillo y aspira a estrenarse como sevillista este domingo, en la visita del Eibar al Sánchez-Pizjuán.

El croata se presenta como alternativa a los tres fijos en el centro del campo: Banega, Franco Vázquez y Sarabia, habituales en una sala de máquinas que da claros síntomas de cansancio. Por ello, el sevillismo espera ávido el estreno del futbolista nacido en Zagreb hace 23 años, en quien confían los que le han visto en las dos últimas temporadas y media en Italia, pese a no explotar en San Paolo.

"Marko llegó al Nápoles con Sarri como entrenador, pero no tuvo muchas oportunidades porque tenía un centro del campo fijo. No tuvo oportunidades de demostrar su calidad. Con Ancelotti le ha ido mejor, pero por el estilo y por la explosión de Fabián esta campaña ha podido jugar menos. En el Sevilla podrá mostrar cuánto vale", ha destacado para ESTADIO Deportivo el ex delantero italiano Bernardo Corradi, que jugó entre otros en la Lazio o el Parma, y también en LaLiga, donde defendió los colores del Valencia.

En manos de Machín, por tanto, está la posibilidad de hacer debutar a un jugador que esta campaña ha participado en 11 encuentros (337') y ha anotado un gol, si bien su última aparición fue el 22 de diciembre, cuando fue titular ante el SPAL.