Escudé: "Wöber tiene todo para triunfar en el Sevilla"

Ha llegado en el mercado de invierno. Es central y zurdo. Tiene buena salida de balón. Procede del Ajax, donde no estaba gozando de apenas minutos y luce el dorsal '14'. Podríamos estar hablando de Julien Escudé, pero nos referimos a Maximilian Wöber, quien ha calcado el aterrizaje del francés en Nervión. 'SQD' fue su cicerone y quien le habló primero del Sevilla FC y de su afición. Quien le dio sus primeros consejos y quien advirtió que el austriaco "tiene todo para triunfar" en el Sánchez-Pizjuán, según asegura a ESTADIO Deportivo.

"Me gusta su juventud", comienza diciendo el otrara zaguero blanquirrojo. "También su corpulencia. Eso muy importante. Es zurdo, que no hay muchos. Además, viene del Ajax, que es una reconocida escuela de fútbol, donde se ganan ciertos conceptos. Resalto su juventud porque va a tener tiempo de adaptación, algo que no es baladí, pues es de un país muy diferente... viene de una cultura distinta. Yo, por ejemplo, llegué con 26 años y soy francés; tenemos mucho más en común con los españoles", analiza un Escudé

Pese a ello, no tiene dudas de que "dará sus frutos". "Le he visto muy metido, con muchas ganas. Tiene futuro", apunta un Escudé que ya vio cómo Wöber firmó un buen debut como blanquirrojo, en un desconocido sistema de tres centrales que le permitió, incluso, asomarse por el marco contrario y estar a punto de firmar un gran gol.

El galo, que ganó dos Copas de la UEFA, otras tantas del Rey, una Supercopa de Europa y otra de España como sevillista, desvela qué le comentó a Wöber mientras realizaban un tour por el Sánchez-Pizjuán: "Le dije que pasé seis años excepcionales en el Sevilla, que dejé amigos para siempre, que la ciudad es maravillosa... Y le dije que, si se implica, va a disfrutar de su mejor fútbol ahí. Que el Sevilla es un grande de Europa y que tiene todo para triunfar. Después, el tiempo dirá si le sirve para dar un salto aún más grande". De '14' a '14'.