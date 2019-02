Machín: "Ojalá el momento más bajo del Sevilla sea éste"

Extensísima rueda de prensa de un Pablo Machín que, como es habitual, no ha regateado en ninguna de las preguntas. El técnico del Sevilla FC pone en valor lo hecho hasta ahora por el equipo, quita hierron a la crisis y pide tiempo para los tocados, aunque sí espera poder contar ya este domingo con Jesús Navas.

- Queda el entrenamiento del sábado, pero ¿cómo están los tocados?

- La buena noticia es que ya vemos que van saliendo al césped y que estos entrenamientos van siendo más efectivos, con menos jugadores de las categorías inferiores y más del primer equipo, pero algunos necesitan tiempo para entrenarse con normalidad. Quizá el que va algo más lento es Gnagnon. Y Gonalons parece que tiene buenas sensaciones. Munir continúa con su proceso, Jesús –Navas- parece que va bastante bien... pero hasta el último entrenamiento no sabremos nada.

- Llega un Eibar enrachado.

- Sabemos que tenemos que cortar una dinámica que no nos gusta. El fútbol nos da la oportunidad de hacerlo en casa, con nuestra gente. Y a por todas.

- Se le notó muy enfadado tras el partido de Vigo... ¿Ha sacado en frío alguna conclusión?

- ¿Enfadado? Pues puede ser. Decepcionado, también. Era un día en el que teníamos muchas expectativas y no conseguimos el empate, que era lo mínimo. Tras ver el partido, he hecho un análisis que he compartido con los jugadores. Si nosotros hubiésemos estado un poco más finos, podríamos haber hecho mucho más daño.

- ¿Ha llegado el momento de volver a tocar cosas?

- Valoro todo, porque lo hago incluso tras las victorias. Por lo que todas las cosas se os pasan por la cabeza a periodistas y aficionados las valoro. Luego, bueno, sabéis que nosotros como cuerpo técnico tenemos información interna que nos hace tomar unas u otras decisiones. Lo que sí creo es que está claro lo que nos ha hecho llegar hasta aquí, por lo que debemos potenciarlo y, para mejorar, buscar qué nos puede hacer más fuerte.

- ¿Es momento de dar descanso a Banega, el 'Mudo' o Sarabia?

- Banega es indiscutible. Lo hemos usado por necesidad y porque es un futbolista que lo asume. Al resto no hemos podido rotarlos mucho, por las lesiones. Y, hoy por hoy, no parece que podamos recuperar a muchos. Espero que esta semana, en la que sólo hemos hecho entrenar, hayamos recuperado fuerzas. Deseo que lo demostremos el domingo, aunque hay un rival que intentará impedir que lo hagamos.

- ¿Cómo asume las críticas?

- Cuando se pierde, las críticas están; y, cuando se gana, las críticas son alabanzas. Procuro no dejarme llevar por nada. Así, en general, tampoco sé a qué críticas te refieres. Es una evidencia que, lo hemos hecho tan sumamente bien, que ahora parece que todo es un desastre. Ojalá el momento más bajo del Sevilla sea el que estamos pasando ahora. Creo que somos capaces de hacer grandes cosas y confío en que las vamos a seguir haciendo. Por tanto, debemos seguir una línea de trabajo, sabiendo qué es lo que nos ha llevado hasta aquí.

- ¿Dónde le gusta más Banega?

- A mí Banega me gusta en general. Dependiendo de los partidos, el equipo lo necesita a veces en un sitioy otras en otra. Pero el fútbol es dinámico y te permite que un jugador pueda iniciar la jugada como '5' y terminar en la media punta. La necesidad me hizo valorarlo como un pivote defensivo, cuando mi idea era que estuviera más cercano al último pase, pero, viendo su rendimiento, estoy satisfecho con él ahí y el equipo gana a un jugador creativo, que además roba balones, más cerca de la defensa.

- ¿Qué le atrajo de Marko Rog?

- Eso lo debe responder la secretaría técnica, mejor que yo. Es un futbolista que, sobre todo, nos va a dar alternativa o posibilidaddes de descanso a otros jugadoers. Sus cualidades las va a tener que trasladar aquí, porque en el Nápoles no estaba teniendo minutos. Él aún tiene que adaptarse y es pronto para que conozca ya al equipo.

- ¿Está el equipo cansado o el bajón no está relacionado con lo físico?

- Es un poco de todo, pero es una evidencia que llevamos 41 partidos oficiales, a los cuales no van a llegar muchos de nuestros rivales... Necesitábamos, por la carga, hacer una plantilla lo más competitiva posible, y creo que es buena, pero hemos tenido lesiones de jugadores que pensábamos que iban a ser importantes, como Gonalons. Analizando el último partido de casa, todos pensaban que el equipo estaba cansado y, sin embargo, hizo un esfuerzo grandísimo ante un Levante que exigía ida y vuelta. Lo mental condiciona lo físico, tenemos que valorar si algún jugador se puede lesionar...

- ¿Va a priorizar alguna competición?

- Ahora LaLiga, que es lo que toca, y después la Europa League. Desgraciadamente, ya no podemos jugar la Copa del Rey y ahora tenemos que explotar lo mejor posible la plantilla para competir en todos los partidos. Y algo habremos hecho bien si, estando mal, acaberemos la jornada en Champions, hagamos lo que hagamos.

- ¿Por qué tan bien en casa y tan vulnerable fuera?

- Es fácil: porque en casa jugamos con nuestra gente. Pero yo no diría que fuera somos vulnerables. Somos los octavos fuera y los cuartos en casa. El equipo no están tan mal en cuanto a datos, pero es verdad que en la última fase no hemos conseguido tan buenos resultados, como al principio, que encadenamos tres victorias fuera en muy poco tiempo.

- ¿Llegan Navas y Munir al domingo?

- Lo miraremos mañana. No es que no quiera dar ahora la información; es que no lo sé. Creo que Jesús estará y que lo de Munir sería más complicado, pero se verá mañana. ¿La Copa? Yo me centro en mi equipo. 2-2 quedaron... pues eso. A todo el mundo le hubiese gustado estar en semifinales y ganarla... y a todos los gustaría estar en puestos de Champions, pero nos eliminó al Barça y así es la competición.

- ¿Cuál es su opinión sobre el nivel de exigencia del Sevilla?

- Yo sabía perfectamente a dónde venía. Y, en cualquier parte, el primero que se ha exigido soy yo. Cuando las cosas van bien, soy igual de reflexivo que cuando van mal. Aquí la gente es muy pasional. Sin quitarle valor a lo que se diga, lo mejor es que no me afecte ni lo bueno ni lo malo. Sé que hay mucha exigencia y pongo mi empeño en ganar el mayor número de partidos posibles.