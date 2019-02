Machín: "Es justo reconocer por todos lo que Sarabia le ha dado al Sevilla"

El entrenador del Sevilla, Pablo Machín, destacó este domingo, tras empatar ante el Eibar un partido que perdía 0-2 en el minuto 88 y con un jugador menos por la expulsión de Éver Banega, que se queda con "el lema de que este equipo nunca se rinde". Así fue la rueda de prensa del míster sevillista:

Menudos minutos finales: "A parte del punto, lo mejor ha sido el espíritu del equipo ante la adversidad. Incluso con diez y con 0-2 en contra, este equipo nunca se rinde y lo ha demostrado. Hemos jugado con más corazón que con cabeza. Corríamos el riesgo de encontrarnos con un tercer gol. El futbol es tan grande que pasan estas cosas. Más allá de lo que hay que corregir, me quedo con ese espíritu del equipo".

¿Se ha expuesto quizás demasiado el equipo al final?: "Podía haber sido un 2-3 como también un 3-2. Ellos, con poco, nos han hecho dos goles. Teníamos que haber sido más contundentes en el primero. Eso es trabajo mío, pero hay que reconocer el esfuerzo que han hecho los jugadores. El equipo ha sido capaz de morir en su área y a estos jugadores tengo que defenderlos a muerte".

Visto lo visto, ¿da por bueno el punto?: "Ellos no han hecho mucho para marcar. Nosotros tuvimos la primera ocasión, la de Sarabia nada más empezar. Su gol viene de la primera ocasión que tienen. Hemos sufrido ese gol, hemos tenido un momento de duda, pero hemos vuelto al final a ser dominadores. Hemos hablado en el descanso, pero ha pasado ese gol en contra, y a balón parado, y con todas las adversidades, de estar frustrados por esas dudas del entorno, el equipo ha seguido creyendo y ha conseguido un punto muy trabajado y muy valioso".

Lo más positivo, ese regreso de Navas€: "Es un jugador específico que nos da mucho desequilibrio y sabíamos que teníamos que irle dando minutos poco a poco. Hemos tenido que hacer muchos cambios para dosificar. Munir he creído conveniente no darle minutos para no arriesgar. Wissam, aunque ha sabido hacer ese gol, le faltaba un poco de frescura y chispa. Son procesos y tenemos que ir reponiéndonos poco a poco".

¿Cree que se le ha podido caer el equipo?: "No hay que negar que no hemos tenido nuestro mejor partido, hay que darle el mérito al Eibar, nos ha exigido muchísimo, han venido en su mejor momento, y nosotros hemos sabido jugarle en el cuerpo a cuerpo. Hemos ganado acciones de segunda jugadas que ellos dominan muy bien, y me quedo con eso de que el equipo nunca se rinde. No es fácil que con uno menos y que con toda la frustración y como estaba el ambiente poder conseguir esos dos goles. Son muchas circunstancias las que concurren aquí. Hay cosas evidentes y obvias. No quiero estar todo el día diciendo que llevamos muchos partidos. Son los que llevamos, pero es normal que el equipo sufra un altibajo. Podríamos decir que el equipo está muy cansado, pero con diez hemos sido capaces de empatar. Es difícil jugar al ritmo que juega el Eibar. Los futbolistas no son máquinas. Son dinámicas. Vamos a dejarlo en que hay rachas y todos los equipos pasan por fases. El equipo quiere. Nadie puede dudar de las ganas que ponen. Ellos nos han llevado hasta aquí y seguro que nos van a llevar muy lejos".

En la grada ha habido división de opinión con Sarabia. ¿Qué opina?: "Como siempre soy sincero, lo primero, respeto muy mucho la opinión de todo el mundo siempre que sea fundamentada. Pero me gustaría ser justo y reconocer todo lo que este futbolista ha dado al Sevilla desde que estoy yo. Hoy, en un partido complicado, ha habido división de opiniones para un jugador que nos ha dado mucho y no he visto nunca que haya bajado los brazos. Yo no le puedo pedir más. Que él está en un proceso de negociación€ Él es libre de tomarse su tiempo. Si el club le ha ofrecido un buen contrato es porque reconoce su trabajo. Mientras rinda como rinde y se deje el alma como se lo deja, de diez. Sabemos cómo funciona esto. Aquí cada uno tiene que elegir su camino y yo espero que renueve por el Sevilla. Hasta ahora lo ha dejado todo por este equipo".

¿Le preocupa la pobreza del equipo a balón parado?: "Es una evidencia y en eso insistimos cada semana y mucho. Los futbolistas quieren y se nota. Que estamos desacertados no te lo podemos negar, en defensa y en ataque. Mi trabajo es seguir trabajando. Sacamos poco fruto al balón parado. Y en dos acciones de demérito nuestro nos han penalizado con dos goles que nos han supuesto puntos".

¿Puede explicar por qué no ha entrado en la convocatoria Rog?: Tenemos información interna que, no por este caso, no tengo por qué compartir. Trato de buscar lo mejor para el equipo, se tiene que adaptar mejor a nuestro modelo de equipo. Hemos puesto a otros jugadores por necesidad. He pensado en Bryan porque nos podía dar otras cosas. Es una opción más que tiene el equipo".