Nervión es inabordable para el Eibar

El Eibar ya no es ninguna revelación. El conjunto vasco, que ascendió a Primera en la temporada 14/15, no sólo se ha asentado en la categoría con solvencia, los guipuzcoanos se han atrevido a pelear en la zona noble de la tabla, rozando con la yema de los dedos Europa. Esta tarde visitan Nervión, donde de momento no han conseguido ganar en ninguna de sus cuatro visitas como equipo de Primera -tampoco lo hicieron en las tres veces que se desplazó hasta la capital hispalense como equipo de Segunda-.

Los vascos se estrenaron en Nervión en la 14/15 con un trabajado empate (0-0). Un año después, en la 15/16, un gol de Llorente decidió el encuentro en la segunda mitad. Con un 2-0 acabó el tercer capítulo de esta serie de visitas armeras al Ramón Sánchez-Pizjuán, gracias a los goles de Sarabia en la primera mitad y a Vitolo ya en el alargue, con Sampaoli en el banquillo local y Mendilibar dirigiendo a las huestes eibarresas.

Por último, la pasada temporada, el encuentro finalizó con un claro 3-0 merced a los tantos de Ganso, Ben Yedder y Nolito en el segundo acto. Esa misma temporada, ya con Montella en el banquillo, pero en Ipurúa, se produjo una de las derrotas más vergonzosas de toda la temporada para el Sevilla, el recordado 5-1.