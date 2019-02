André Silva, sobre su futuro: "Mi preferencia es obvia"

André Silva vuelve a Italia este miércoles, donde no guarda un grato recuerdo por su pasada temporada en el Milan, aunque en esta ocasión lo hará como jugador del Sevilla y para enfrentarse a la Lazio en el Olímpico de Roma en los dieciseisavos de la Europa League.

Con motivo de su vuelta al país transalpino, La Gazzetta dello Sport ha hablado con el delantero del Sevilla cedido por el Milan sobre su futuro de cara a la próxima temporada. En más de una ocasión, el delantero luso ha dejado claro que se siente feliz en el Sevilla aunque sin ser tajante con respecto a su decisión de seguir o no la próxima temporada.

Todo lo contrario que la dirección deportiva nervionense que dirige Joaquín Caparrós, quien ya dejó claro que la intención del Sevilla, si todo sigue como hasta ahora, es la de ejercer la opción de compra que acordó con el Milan el pasado verano por 39 millones de euros.

Así pues, el rotativo italiano ha preguntado al luso sobre su pensamiento de cara a la próxima temporada, a lo que el André Silva ha respondido: "Si me dices que elija entre ser titular en el Sevilla o volver al Milan para no jugar, la preferencia es obvia. Pero me encuentro en medio de dos situaciones: estoy bien en el Sevilla y soy jugador del Milan, así que no pienso en eso, de lo contrario sería distraerme".

Además, el delantero sevillista ha desvelado que desde la entidad 'rossonera' están muy pendientes de su juego en Nervión y que le siguen. "Desde la directiva del Milan me han enviado mensajes, me dicen que estoy haciendo un buen trabajo, pero para ellos sigo siendo una inversión".