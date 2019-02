Lazio-Sevilla F.C.: Roma exige la versión imperial

Marco Ulpio Trajano nació y se crió a menos de 20 kilómetros de donde, cerca de dos milenios después, se levantó el Ramón Sánchez-Pizjuán y llegó a convertirse en el hombre más poderoso de la tierra, en el epicentro de un colosal imperio cuyas fronteras amplió hasta los confines del mapa con campañas épicas e históricas.

Se curtió un nombre en las legiones romanas como un notable general y terminó erigiéndose en el primer emperador no itálico de Roma, batalla a batalla, sin derechos de cuna, y hoy, en la que fue la capital del mundo conocido, podría ser la inspiración que necesita un Sevilla que también se ha ganado el respeto del universo, en este caso futbolístico, con conquista tras conquista.

Esta noche precisa recomponerse para defender su 'estatus' en la Europa League en una batalla a escasos 30 minutos del Anfiteatro Flavio en la ida de la eliminatoria más glamurosa de los dieciseisavos de final contra la Lazio, un igual en muchos aspectos al que, como ocurría con el Sevilla, nadie quería en el sorteo.

La suerte deparó una eliminatoria que los nervionenses no afrontan en su mejor momento, en un bache de resultados y de juego, pero sí con ganas de resarcirse y demostrar, como hizo ante el Eibar con dos goles en el epílogo, su carácter irreductible y capacidad para levantarse. Es el día para rebuscar en sus genes y hallar al pentacampeón europeo que lleva dentro para enterrar sus complejos en los estadios de envergadura y fuera de casa, y asaltar el Olímpico de Roma para afrontar con garantías la vuelta del próximo miércoles en Nervión.

Enfrente, la Lazio, séptima y a un punto de la Champions en la Serie A, pierde hoy potencial por la ausencia de Milinkovic-Savic, su brújula, y la posible baja de su 'killer' Immobile, duda hasta última hora, si bien su plantel alberga mucho talento, con jugadores como los exsevillistas Correa y Luis Alberto o Lucas Leiva.

Por ello, el Sevilla requiere la transformación que experimenta en la UEL, para lo que Machín ha trabajado sobre la reacción contra el Eibar y desplegará el once que considere más competitivo, existiendo la principal duda en la medular. La suplencia el domingo del 'Mudo' invita a pensar en su titularidad pero no se descarta que mantenga el mismo trivote. En las bandas Navas recuperaría su lugar y Promes relevaría a Escudero en la izquierda, aunque las molestias de ambos dejan opciones a Arana, mientras que en el eje de la zaga Sergi Gómez volvería al once por el sancionado Wöber. Y arriba, André Silva y Ben Yedder, dupla erigida en el estandarte, como el del Águila que guiaba a las legiones, de un Sevilla dispuesto a mandar en Roma como el mismísimo Trajano.

- Alineaciones probables:

Lazio: Strakosha; Luiz Felipe, Acerbi, Radu; Marusic, Parolo, Leiva, Luis Alberto, Lulic; Correa, Caicedo.

Sevilla: Vaclik; Jesús Navas, Carriço, Kjaer, Sergi Gómez, Promes; Sarabia, Éver Banega, Roque Mesa; Ben Yedder y André Silva.

Árbitro: Slavko Vincic (Eslovenia).

Estadio: Olímpico de Roma.

Hora: 18.55.