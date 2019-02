Machín: "El resultado es bueno, no magnífico; pudimos marcar más"

Decía Pablo Machín en la previa que no compraba la teoría del cansancio, esgrimida por muchos para justificar la faltar de fútbol del Sevilla en las últimas semanas, y sus pupilos le han dado la razón en Roma, donde han completado un excelente partido, desde el 1' hasta el 90'.

Feliz por la victoria, el soriano se queda con la espinita de no haberse llevado una renta mayor. "Hemos generado ocasiones como para hacer algún gol más. Es verdad que este terreno de juego no estaba en las mejores condiciones, teniendo en cuenta que estos días atrás se ha jugado liga, Champions y hasta un partido de rugby... y eso no nos ha permitido estar muy finos de cara a portería en los últimos metros," se lamentaba el técnico nervionense.

"Quiero darle las gracias a nuestra gente, que nos ha apoyado y que espero que también estén en la vuelta", continuaba un Machín que considera que la clave, esta vez, ha estado precisamente en la concetranción mostrada por el el equipo: "Hemos sido un equipo muy similar al de habitualmente, pero con menos errores. Esos errores puntuales, últimamente, significaban un gol en contra, aun siendo mínimos. Hoy hemos sabido minimizar las virtudes del rival y aprovechar sus debilidades. Hemos marcado primero, que es importante, hemos tenido ocasiones como para hacer más tantos y nos vamos, por eso, con ese pequeño sabor agridulce. Esperemos poder pasar en nuestro campo. El resultado es bueno; no magnífico. Sólo tenemos cierta ventaja. Nos enfrentamos a un gran equipo y no podemos confiarnos".

"¿Ben Yedder? Está bien. Lo que sucede es que, además de aprovechar a los que tenemos, debemos dosificar a los futbolistas que están acumulando más minutos, y ya estamos pensando en el siguiente partido de Liga", remató Machín.