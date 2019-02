Correa avisa: "Esto no termina aquí"

El exsevillista Joaquín 'Tucu' Correa se ha referido a la derrota de su equipo, la Lazio, frente al Sevilla por 0-1 en el Olímpico de Roma; una eliminatoria (dieciseisavos de final de la Europa League) que el internacional argentino entiende que aún está abierta, restando todavía los 90 minutos de la vuelta en el Sánchez-Pizjuán -como mínimo-, estadio que fue su casa durante dos temporadas y al que volverá el próximo miércoles tras haber retornado a Italia el pasado verano. "Me alegró ver a todos mis excompañeros de equipo, desde Banega hasta Franco Vázquez. Esperamos vencerlos allí", destacó el atacante argentino, quien también puso en valor la presencia del seleccionador de su país en las gradas del Olímpico: "Scaloni, en las gradas. Creo que la Lazio está bien".

Pese a ello, el 'Tucu' reconoció que ahora mismo sólo piensan en la Serie A, donde el domingo se enfrentan al Genoa: "Tenemos que ganar el partido".

En relación al Sevilla, destacó que practica "un juego especial" y que tuvo "un buen comienzo". "Nos anotaron y no logramos igualar. Fue un partido difícil pero no termina aquí", destacó el ex del Sevilla. "Es sólo la primera mitad, no tenemos que quedarnos abajo. Todavía falta el partido de regreso, aunque no sea fácil. Tenemos que hacer nuestro fútbol y no pensar en ellos; estaríamos confundidos. También cometieron errores cuando pudieron hacer más goles. Todavía estamos vivos, tenemos que confiar. Ahora estamos pensando en la carrera del domingo en Génova y ganando", apostilló Correa, quien confía en poder darla la vuelta a la eliminatoria en Nervión.