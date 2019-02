El Sevilla, con plan B y sin Éverdependencia

Tras ser expulsado el pasado fin de semana ante el Eibar por doble amarilla y ver, en el Olímpico de Roma, la cartulina que le obligará a cumplir ciclo el próximo miércoles frente a la Lazio en la vuelta de los dieciseisavos de final de la Europa League, el sevillista Éver Banega se va a llevar casi diez días sin competir en partido oficial. Una ausencia destacada para los planes de Pablo Machín, siendo el albiceleste el futbolista de campo que más utiliza el de Gómara (3.066 minutos), sólo superado por el guardameta Tomas Vaclik (3.240').

Un dato nada baladí que tiene su explicación principal en que el argentino es santo y seña del actual Sevilla, pese a jugar como pivote por necesidades de un guion que no le ha impedido seguir siendo el faro del juego blanquirrojo. De ahí que Machín ya haya comenzado a buscar en el vestuario alternativas para los próximos dos partidos, pues, 'como las meigas, haberlas haylas'.

Todo ello, a pesar de que las estadísticas demuestren que no existe una 'Éverdependencia' en Nervión, habiendo perdido el Sevilla sólo uno de los ocho partidos de LaLiga sin Banega desde su vuelta al Sánchez-Pizjuán en la 17/18; en total seis victorias y un empate. Esta temporada, sin ir más lejos, el 'cerebro' sevillista sólo se ha perdido un encuentro de LaLiga, sumando el Sevilla un empate a uno frente al Leganés.

Teniendo en cuenta todas las competiciones, los números del Sevilla sin el rosarino son incluso más optimistas este curso. De los cuatro partidos en los que Machín no ha contado con Banega sobre el campo (tres por decisión técnica y otro por acumulación de tarjetas), el Sevilla ha empatado dos (0-0 frente al Villanovense en Copa y 1-1 ante el 'Lega' en LaLiga) y ha ganado dos, además por goleada: 6-0 al Akhisar en la Europa League y 4-0 al Újpest en las rondas previas de la Europa League.

Teniendo en cuenta también la pasada temporada, cuando comenzó su segunda etapa como sevillista, Éver Banega se ha perdido un total de 13 partidos, habiendo perdido el Sevilla sólo dos de ellos (1-2 contra el Bayern en los cuartos de la Champions y 1-0 ante el Athletic en LaLiga). El resto, nueve victorias (Getafe, 0-1; Eibar, 3-0; Girona, 1-0; Las Palmas, 1-2; Real Madrid, 3-2; Alavés, 1-0, y Cartagena, 0-3; junto a las dos de este curso, Akhisar y Újpest) y los dos empates ya mencionados.

Ahora, por tanto, Machín tendrá que contar en su lugar con Roque Mesa, que resultaría lo más lógico, aunque no ha acabado de funcionar como pivote en solitario; Amadou, más defensivo (podría acompañarlo Roque, pero Sarabia o el 'Mudo' saldrían del once), o Marko Rog, quien aún no ha debutado y tiene que tomar protagonismo desde ya.