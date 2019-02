Machín: "Los goles rivales nos generan ansiedad y nos hacen perder el orden"

Pablo Machín, entrenador del Sevilla, señaló tras el 3-0 que su equipo sufrió en Villarreal que se quedaba con la reacción del equipo en la segunda parte, tras el 2-0 con el que el partido llegó al descanso.

También explicó que no deben utilizar el cansancio como argumento para justificar derrotas porque el equipo tiene una plantilla suficiente como para afrontar esta circunstancia. "No hemos perdido por eso", agregó.

Pablo Machín centró el motivo de la derrota en el 1-0 a balón parado y en el 2-0, en el que considera que el equipo debió estar más atento. "En la segunda parte hemos sido mejores, hemos llegado mucho y hemos generado ocasiones, pero no hemos marcado. De haberlo hecho, habríamos entrado en el partido", prosiguió.

"Puede que su necesidad y la circunstancia de que jugaban en casa haya resultado clave, pero no creo que hayan hecho tanto como para marcarnos tres goles. Han llegado, pero no han generado tanto y nosotros hemos tenido un par de Munir, pero no han entrado y es eficacia. Ha sido mucho querer y poco poder", explicó Machín.

También dijo que deben trabajar para cambiar cosas, mejorar y volver a ser un equipo sólido y que este más tranquilo en su portería. "Los goles de los rivales nos generan ansiedad y nos hacen perder el orden, por lo que es importante no recibir los goles que nos están marcando fuera", señaló Machín, quien ya piensa en la vuelta de la Europa League y en el próximo partido de Liga.